Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×µé¡ª¡©¤·¤º¤ë²¼¥Í¥¿¥³¥ó¥È¡ÖÍð¸òÃË¥¨¥Ô¥½¡¼¥É0¡×¡§¥´¥Ã¥É¥¿¥ó

¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ50Ê¬¡Ë9·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Ï¡¢Âè2²ó¡Ö¤·¤º¤ë¤Î¿·¥Í¥¿¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡ª¡ÁÍð¸òÃË¥¨¥Ô¥½¡¼¥É0¡Á¡×¡£¤·¤º¤ë¡ÊÃÓÅÄ°ì¿¿¡¢½ã¡Ë¤Î²¼¥Í¥¿¥³¥ó¥ÈÂ³ÊÔ¤Ë¡¢MC¿Ø¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ê¾®ÌÚÇîÌÀ¡¢Ìðºî·ó¡Ë¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤âÆþ¤ë¡ª
MC¿Ø¤¬¤·¤º¤ë¤Î²¼¥Í¥¿¥³¥ó¥È¤òÂçÀä»¿¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ë×Æþ·¿¥³¥ó¥È´ë²è¡£ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¥³¥ó¥È¤Ë¡¢MC¿Ø¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆþ¤ë¡ª
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÈKAƵMA¡É²þ¤áÃÓÅÄ°ì¿¿¡£²þÌ¾¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Àè¤ËÂ¼¾å½ã¤¬¡È½ã¡É¤Ø¤È²þÌ¾¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö½ã¤ÈKAƵMA¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Û¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ËÜÌ¾¤Î¡ÈÃÓÅÄ°ì¿¿¡É¤ËÌá¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
Á°²ó¤Î¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íð¸ò¤Ë°û¤Þ¤ì¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÍð¸òÃË¡É¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¤ÎÃé¹ð¤òÊ¹¤«¤º¡¢ÀÄÇ¯¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¤ÏÍð¸ò¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Íð¸òÃç´Ö¤Î¼ÒÄ¹¡Ê·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ë¤È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÊÌðºî·ó¡Ë¤¬ÀÄÇ¯¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Íð¸òÃË¤¬¤æ¤¤Ò¤³¡Ê¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÊü²Ð¤·¡¢Á´¤Æ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
Â³ÊÔ¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿ÃÓÅÄ¤À¤¬¡¢¾®ÌÚ±é¤¸¤ë¤æ¤¤Ò¤³°Ê³°Á´°÷»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É0¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×Íð¸òÃË¤ÎÁ°Æüëý¤òÉÁ¤¡¢ÃÓÅÄ°Ê³°¤Î4¿Í¤ÏÊÌ¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÍð¸òÃË ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É0¡×³«Ëë¡ª
¡Ö¤³¤³¤¬Åìµþ¤«¡Ä¤É¤¤¤Ä¤â¤³¤¤¤Ä¤â¥Ð¥«ÌÌ¤·¤Æ¤ä¤¬¤ë¡×
ÅÄ¼Ë¤«¤é¾åµþ¤·¤¿ÃË¡¦²¬Éô¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤µ¤°¤ì¤¿É÷ÂÎ¤Ç°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯¡£
²¬Éô¤Ï¡¢Äê¿©²°¤ÇÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¡Ê½ã¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£²£ÊÁ¤ÊÅ¹°÷¡ÊÌðºî¡Ë¤Ë¥Ó¥Ó¤êµ¤Ì£¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Ë¡¢²¬Éô¤Ï¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤í¡£¿©¤ï¤ì¤ë¤¾¡¢Åìµþ¤Ë¡×¤È¡£
¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿Å¹°÷¤Ë¡¢²¬Éô¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ëÂÖÅÙ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£Å¹°÷¤Ï¡¢²¬Éô¤Ë¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯ÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë²¬Éô¤ÈÄ¹Ã«Àî¡£
¤½¤³¤Ë¡¢Å¹°÷¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ë¤¬¼Õºá¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤Ë·¯¤¿¤Á¤ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ò¡£´î¤ó¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¡ª ¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÍð¸ò¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²¬Éô¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤ÊÄ¹Ã«Àî¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¶¼¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«µ¢¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
Å¹°÷¤ÏÇä¿Í¡Ê¾®ÌÚ¡Ë¤«¤é²ø¤·¤¤¥¯¥¹¥ê¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤ä¤ì¤ÐÍð¸ò¤Ê¤ó¤Æ¡¢Õû¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¾¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤ËÅÏ¤¹¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÍð¸ò¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¯¥¹¥êÄÒ¤±¤Ë¡Ä¡ª¡©
¤¢¤ëÌë¡¢²¬Éô¤ÈÄ¹Ã«Àî¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤â°û¤â¤¦¤È2¿Í¤Ç²°¾å¤Ø¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢¥¯¥¹¥ê¤Î¤³¤È¼Ú¶â¤Î¤³¤È¡ÄÁ´¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¡ÖÍð¸ò¤Ç¤¤Ê¤¤ã¡¢¤ªÁ°¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¯µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤À¤è¡×Ä¹Ã«Àî¤¬Áª¤ó¤À·ëËö¤Ë¡¢²¬Éô¤Ï¡Ä¡ª¡©¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥³¥ó¥È¤ò¸«½ª¤¨¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇï¼ê³åºÓ¤Ç¡¢¡Ö¼Çµï¤Î¥È¡¼¥ó¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤À¤è¡×¤È·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤Ï¡¢Çä¿Í¤ò±é¤¸¤ë¾®ÌÚ¤¬¡Ö¥¨¥ó¥±¥ó¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡ªÃÓÅÄ¤Ï¡¢¼Â¤Ï Çä¿Í¤Î¡Ö¥¬¥¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡×¤Î¥¬¥¤¬¤æ¤¤Ò¤³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢Á°ºî¤Ç¤ÎÉúÀþ¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ÎÇò¤º¤¯¤á°áÁõ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤¹¡ª¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
