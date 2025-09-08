一連のオウム真理教事件の発端ともいえる坂本堤弁護士一家殺害事件。



犠牲になった長男・龍彦ちゃんの遺体が大町市で発見されてから30年を迎えるのを前に、坂本弁護士の元同僚などが慰霊に訪れました。



「黙とう」



大町市の高瀬渓谷緑地公園にある坂本堤弁護士一家の慰霊碑。



７日、日本弁護士連合会や坂本弁護士の元同僚などおよそ40人が訪れ、手を合わせました。



元同僚・小島周一弁護士

「この悲惨な事件は彼1人の問題ではなく、弁護士全体の問題、ひいては権利が守られなければならない市民にも関わる問題だということ」





事件は、1989年11月、オウム真理教の被害者問題に取り組んでいた坂本弁護士が神奈川県横浜市の自宅アパートで妻と当時1歳2か月だった長男・龍彦ちゃんとともに教団の信者に殺害されたものです。リポート「遺体出ますね。アルペンラインの方に向かって動き出しました」事件から5年10か月が経った1995年9月10日。龍彦ちゃんの遺体は大町市の山中で発見されました。リポート「龍彦ちゃんたった一人でこの湿地帯に6年近くも眠っていました。これからお父さんお母さんに会いたいという気持ちで出発したかもしれません」龍彦ちゃんが発見される4日前、坂本弁護士は新潟県で、妻の都子さんは富山県で見つかりました。一行は、６日、新潟県上越市。そして、富山県魚津市の慰霊碑も訪れ、一家を追悼しました。大町市では、慰霊碑からおよそ4キロほどの場所にある龍彦ちゃんが見つかった現場にも足を運びました。その中には1994年の松本サリン事件のきっかけになったとされる教団の松本支部道場をめぐる裁判で、住民側の代理人を務めた山内道生弁護士の姿もありました。山内道生弁護士「風化させないで、地道にこの事件を見つめていくということに関してはやはり毎年ここで行われる新潟、富山、長野の大町と3か所の慰霊の旅が非常に大きな意味を持つんだろうと思います」一家の発見から30年。これまで元同僚などが行ってきた慰霊碑の維持・管理は関係者の高齢化などから今後は日弁連が引き継ぐことにしています。