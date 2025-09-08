【MLB】オリオールズ2ー5ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルティモア）

【映像】大谷、悪球打ち“理解不能弾”→菅野ドン引き

9月7日（日本時間9月8日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、オリオールズ先発の菅野智之から、ドジャース・大谷翔平が放った“悪球打ち”からの豪快弾が話題となっている。

1回表・ドジャースの攻撃.この回先頭で打席に入った1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、オリオールズ先発の菅野に対し、初球、外角遠いところへと外した152km/hの直球を見送ってカウント1-0とすると、続く2球目、外角高めのボールゾーンへと投じられた151km/hのシンカーに反応。十分にボールを呼び込んだ上で、さらに上から巧く被せるように振り抜いた打球は、快音の余韻に浸る間もなく、センターの右、右中間寄りの方角に向かって鋭く高速で伸び上がる長打性のライナーに。打球速度109.8マイル（約176.70km/h）、角度23度で打ち出されたこの打球は、驚くことに、そのまま瞬く間にスタンドへと突き刺さり、ドジャースが1点を先制。大谷にとって47号は、飛距離411フィート（約125.273ｍ）、悪夢の連敗から一夜明けてのこの試合で、その悪い空気を振り払うかのような豪快な一発となった。

ボール球を半ば強引に痛打され、不思議そうな表情を見せた菅野に加え、センターを守るホルヘ・マテオも早々に“お見送り状態”となったこの豪快な弾丸アーチに、ファンからは「ウソでしょw」「なんであのコース打った？」「なぜあの球を狙いにいったのか」「まさかあの球を」「上手いな」「菅野さん首傾げてるわ」といった様々な反響が巻き起こることに。

9月2日（日本時間3日）のピッツバーグ・パイレーツ戦では、今季第46号を含む5打数3安打と久々の大暴れとなったことから、そのまま復調するかと思いきや、そこからの4試合は16打数3安打でアーチなしで6三振と、今ひとつ結果が出せていなかった大谷。しかしそうした中で飛び出したこの日の第47号、大谷にとってもチームにとっても、大きな意味を持つ一発であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）