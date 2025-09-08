しなこ×ヨーグルトアイス♡映え必至の限定コラボが9月8日解禁

韓国スイーツとして注目を集める「ヨーグルトアイス」が、人気インフルエンサー・しなこちゃんと夢のコラボ♡2025年9月8日より限定フレーバーの卸販売が始まりました。しなこちゃんの世界観を落とし込んだカラーやトッピングは、SNS映えも味わいもバランス抜群。限定シール付きでコレクション性もあり、イベントやカフェの目玉スイーツとしてもおすすめです。

しなこちゃん監修♡特別仕様アイス



今回登場した限定ヨーグルトアイスは、しなこちゃんのカラフルでポップな世界観を表現。見た目のインパクトと爽やかな味わいを両立させた、まさに“映える”スイーツです。

さらに、商品ごとに限定シールを封入。集める楽しみもプラスされ、思わずリピートしたくなる仕掛けが詰まっています。

店舗・イベントで映える新定番



冷凍スイーツとして開発されているため、無人販売店や冷凍自販機の目玉商品としても活躍。

若者向けセレクトショップやスイーツコーナーでの展開にも最適で、SNS投稿を通じた拡散効果も期待できます。

販促サポートも充実しており、POP・ポスターやSNS用素材の提供に加え、一定数の注文でのぼりプレゼントも♡

SNS映えとおいしさを一度に



しなこちゃんとコラボしたヨーグルトアイスは、味わいとビジュアルの両方で楽しませてくれる進化系スイーツ。限定シール付きで、手にするたびにワクワク感も広がります。

店舗での展開はもちろん、イベントの集客アイテムとしてもおすすめ。トレンドを意識した“ここだけのスイーツ”を取り入れて、華やかな売場づくりをしてみませんか？