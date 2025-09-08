好き＆行ってみたい「熊本県のダム」ランキング！ 2位「油谷ダム」を抑えた1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月28日〜9月2日の期間、全国20〜70代の男女215人を対象に、「ダム（沖縄・九州地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい熊本県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「貯水湖と自然のコントラストが綺麗だから」（30代女性／東京都）、「涼しさを感じられそうだから」（20代女性／長野県）、「とても大きく綺麗だから」（20代女性／神奈川県）、「ダムの名前が気になったので実際に見てみたいから」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「市房ダムのダム湖のまわりには一万本もの桜が植えられています。桜の開花時期にはみごとな眺めとなります」（60代男性／新潟県）、「春は湖畔がピンク色に染まる絶景で、周回道路も桜のトンネルとなり、ドライブやサイクリングに最適なので」（50代男性／広島県）、「以前、人吉に遊びに行った時にここの噴水を見て、そのダイナミックさに驚いた。その日は晴天ではなく虹が見られなかったので、次は虹を見たいから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：油谷ダム／23票油谷ダムは深い緑と穏やかな湖水に包まれた、知る人ぞ知る静かな名所。遊歩道を歩きながら野鳥のさえずりや風の音を感じていると、まるで森の中に溶け込んだような心地よさに包まれます。堤頂部は車でも通れるため、ドライブにもおすすめ。訪れる人には“自然としみじみ向き合いたいときに選びたい、ひそやかな癒し”として記憶に残る場所です。人混みを避けて静かな時間を過ごしたい時には、ぜひ立ち寄ってみてほしいです。
1位：市房ダム／37票市房ダムは、山々に囲まれた風景の中にたたずみ、春の桜、夏の青葉、秋の紅葉と、四季折々の表情を湖面に映し出します。高さ80mにも及ぶ大噴水も見どころの1つです。近隣には整備された展望公園やキャンプ場も整っており、自然の中でピクニックやアウトドアを楽しむ家族やグループの姿も。すがすがしい空気のなかでのんびり過ごす時間は、日常の疲れを優しく癒してくれます。それほど大規模ではなくても、自然と触れ合いたい人には絶好のリフレッシュスポットです。
