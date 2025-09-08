なぜ「職場へのお土産」は禁止した方がいいのか。「親睦が深まる」よりも「しがらみ」 でチームの腐敗が進む？
長期休暇をとって、家族や大切な人と旅行する。忙しい現代人にとってリフレッシュができる大事な時間だが、旅行の終盤になると、多くの人が憂鬱（ゆううつ）になるイベントがある。それは「職場へのお土産」の用意だ。
【グラフ】職場でのお土産配り、「よくない」と思う人の割合は？
実際に、『女の転職type』を運営するキャリアデザインセンターが、働く女性640名を対象に「職場でおみやげを配る文化はある？」とアンケートをしたところ87.6％が「配る」と回答している。
ただ、最近このようなカルチャーが苦痛でしょうがないというビジネスパーソンも増えている。なぜ仕事以外の大事な時間を割いて、そんなことに時間や労力を費やさなくてはいけないのか。「強制ではない」と言いながらも、なぜお土産を買っていかないと微妙な空気になるのか。そんな不満を口にする人もいて、「お土産ハラスメント」なる言葉も生まれている。
実際、先の調査でもこのような「職場のお土産文化」について「いいと思う」と回答した人が52.5％なのに対して、「よくないと思う」という人も30％にのぼっているのだ。
また、お笑い芸人だった森武司氏が設立した年商146億円の「FIDIA」でも、お土産、誕生日プレゼント、バレンタインやホワイトデーなどの贈り物を全て「禁止」している。
「どこかに出張したら、「部のみんなにおみやげを買わなければ」という強制的な空気に苦しめられるのは無駄だ。どの範囲まで渡すのか、お返しは何にしようと悩むのも無駄だ。会社として禁止すれば、互いにラクな環境ができる。このルールは社員に好評だ。
（『社内でおみやげを禁止すると起こる意外な変化とは？』ダイヤモンド・オンライン）」
このような話を聞くと、旅行や帰省するたびに「職場へのお土産」を配って回っているような人たちは「無駄とは何事だ！ 互いにお土産を渡し、渡されることで親睦も深まって仕事もうまくいくじゃないか」と頭がクラクラしてくるかもしれない。
しかし、残念ながら、そういう“ウェットな人間関係”で仕事を成功させようという発想自体が、会社組織に属する者としてはかなり問題だ。
「だから、お土産が必要なんじゃないか」という声が聞こえてきそうだが、そうやって「仕事上の利害関係者」にお土産を配って「保険」にしておくことや「馴れ合い」になることから、仕事はうまく進まず「腐敗」が始まっていくということは歴史が証明している。その1つの例が「公務員不祥事」だ。
年配の人ならば分かると思うが、昭和の時代、民間企業が公務員に会う時に「お土産」は必需品だった。「いつもお世話になっています」「この前はいろいろご迷惑をおかけして」と訪問時のお茶菓子はもちろん、旅行に行った際のお土産、盆暮のお中元、お歳暮を渡した。このようなお土産が徐々に積み重なって「付け届け」という賄賂になった。平成12年に国家公務員倫理規定がつくられて「土産禁止」となるまで大きな社会問題だった。
つまり、仕事上の利害関係者へのお土産というのは「親睦」を深めるどころか「しがらみ」を生み出し、仕事の公正な判断を妨げることにしかならないのである。「話が飛躍し過ぎだ！ 100円のお菓子をみんなに配ることが汚職につながるわけがない」と失笑する人もいるだろうが、お土産も賄賂も本質は変わらない。
「「庶民のレベルにおける「付け届け文化」・「贈答文化」は何らかの権力（権限）を持っている相手方に対して「ひとつ宜しく」という贈り手の思いを伝える手段だが、この文化は我々の生活の隅々に行き渡っており、従って、政治レベルにまで容易に発展する性質を持っている」
（「汚職腐敗の世界的３類型 ―賄賂要求型、労働対価型、贈賄側主導型―」日本戦略研究フォーラム）」
この「発展」が大きな問題になっているのが、お隣の中国だ。中国人とビジネスをした人は分かるだろうが、かの国は日本以上の「お土産文化」。かつて中国人観光客の「爆買」が話題になったが、あれも帰国後に友人や親戚の人々に配る土産物である。
では、そんな「贈答文化」が政治レベルでどう発展したのかというと「中国共産党の汚職」である。習近平政権が「反腐敗闘争」に力を入れているように、あちらの高官や公務員は「利害関係者」から高級車、高級ブランド品などをバンバン受け取っている。
そういった「しがらみ」を気にせず、純粋に仕事だけが評価されるフラットな職場をつくるためにも、マネジメント層は「職場へのお土産」を見直すべきではないか。
この記事の執筆者：
窪田 順生
テレビ情報番組制作、週刊誌記者、新聞記者、月刊誌編集者を経てノンフィクションライター。また、報道対策アドバイザーとしても、これまで300件以上の広報コンサルティングやメディアトレーニング（取材対応トレーニング）を行っている。
(文:窪田 順生)
「お土産文化」に対して反対の声も増加中「えーと、まずうちの部署だけで8人でしょ、前の案件ではマーケにもかなり世話になったからあちらも5人……」「このお菓子が値段的にもピッタリだけど、最近他の人のお土産で甘いものが続いているからやめておくか」。こんな感じで、休暇中にもかかわらず、ひと足先に「仕事脳」に引き戻されてしまうという人も少なくないはず。
年商146億円企業では贈り物全てを禁止にそのため「職場のお土産」をなくす会社も増えてきている。例えば、採用から定着まで企業の成長を支援するアールナインでは2年前から、帰省や旅行で職場にお土産は「不要」としている。
「公務員不祥事」はお土産文化が引き起こした？当たり前の話だが、職場の上司や同僚というのは「同じ趣味を持つ仲間」でも「仲良しサークル」でもない。もちろん、親しくなって個人的な相談をしてもいいし、休日に遊びに行く間柄になってもいいが、基本的には仕事を巡る「利害関係者」だ。例えば、部下が大きな仕事をまとめれば上司の評価につながるし、逆にミスをすれば上司が責任を問われる。同僚も同じで、誰かが足を引っ張れば迷惑は全体に及ぶ。
中国共産党の汚職の背景にも……元ベトナム・ベルギー国駐箚（ちゅうさつ）特命全権大使 坂場三男氏は「日本戦略研究フォーラム」の中で、日本を含むアジア圏には「伝統」ともいうべき贈収賄文化があり、そのルーツは庶民生活だと考察している。
マネジメント層に求められる「お土産文化」の見直し「たかが旅行のお土産ぐらいで大騒ぎし過ぎだよ」と笑う人もいるだろうが、逆にお尋ねするが、あなたはなぜその「たかがお菓子」を配ることをやめられないのだろう。「モノによって感謝の気持ちを伝える」ということをやっておかないと、職場での自分自身の「立場」が揺らいでしまうことをよく分かっているからではないのか。
