公立高校「併願制」は諸刃の剣？ 愛知県の前例が示す、受験生を苦しめる“大問題”
「ずっと愛知県でやってきたにもかかわらず他県に広まらなかったものを、国がやると言い出したのを知って、『これは黙っていられない』というのが最初の感想でした」
こう語るのは、愛知県で公立高校の教員をしている山下亜希子さん（仮名）です。
山下さんが懸念しているのは、公立高校の受験制度が2027年度に変わるかもしれないという動きです。
発端は、今年4月22日のデジタル行財政改革会議で、石破首相が文部科学省とデジタル庁に対し、現在多くの地域で採用されている「単願制」（1人1校のみ出願）の見直しを指示したことでした。これにより、複数の高校を受験できる「併願制」への移行が検討され始めています。
現在の単願制では、本当はA校を受験したいけれども、合格を確実にするために、少しランクを下げてB校を受験する傾向があります。公立高校への進学を強く望むなら、冒険は許されず、安全策をとるしかないからです。
一方、デジタル併願制であれば、A校もB校も同時に志望できます。うまくいけばA校に合格できますし、A校が不合格だったとしても、B校に割り振られることになります。
この制度は、受験生にとって、よりランクの高い高校へのチャレンジも可能になり、不合格になった場合の安全策も確保できる、チャンスが広がる制度だと見られています。
しかし、この制度に山下さんは異を唱えているのです。
具体的には、学校をAとBのグループに分け、受験生はそれぞれのグループから1校ずつ選び、一度の試験を受けます。その結果が県のコンピューターに集約され、自動的に各校の合否が決められる仕組みです。第1志望校と安全圏の学校の両方を受験できます。
愛知県で長年続いていながら、他の自治体で採用されないのは、この制度に問題があるからです。山下さんはその問題の1つに、「高校の序列化が進んだこと」を挙げます。
単願制の場合、学力がA校とB校の境目にある受験生は、不合格を避けるために安全なB校を選びます。そのため、A校とB校の学力差はそれほど大きくはなりません。
しかし、複合選抜制度では、試験の成績上位者がA校に集まり、その次のグループがB校に振り分けられます。これにより、A校とB校の学力に明らかな格差が生じ、A校がB校より上だという序列がより明確になります。
この序列化は「中学生に熾烈（しれつ）な競争を強いることになり、中学の教育をゆがめている」と山下さんは指摘します。受験生やその保護者は、序列が上の学校に入りたいと思うようになります。誰もが上の学校を狙うため競争が激化し、過酷な受験勉強は中学生から余裕を奪うなど、マイナスの影響も少なくありません。
山下さんはさらに続けます。
「愛知県の高校受験は内申点が重視される傾向が強く、生徒は上位校に合格するために、先生に気に入られようとするなど、必要以上に内申点を上げる努力をする傾向があります」
受験勉強に追われ、内申点を上げるための努力を強いられる中学生の姿は、とても健全とは言えません。愛知県の複合選抜制度に他の自治体が追随しないのは、このようにマイナス面が多いからだと考えられます。
『産経新聞』（2025年7月5日付）は、デジタル併願制を導入する理由として「（高校授業料無償化で）懸念される生徒の公立離れを抑制したい狙いがある」と朝刊の1面トップで報じています。
来年度から私立高校にも授業料無償化が拡大されることで、経済的な理由から私立を諦めていた層が受験しやすくなります。
実際に『日本教育新聞』（電子版、2025年8月25日付）によると、「私立高校の授業料無償化の方針を受けて、中学生の15％、保護者の22％が公立高校から私立高校へ希望進路を変更したことが、北海道教委の調査で分かった」と報じています。
少子化による定員割れの公立高校が増える中で、この「公立離れ」はさらに加速する可能性が高いと見られています。デジタル併願制の導入は、これを食い止めるための一手というわけです。
しかし、デジタル併願制で公立離れを食い止められるかは疑問です。校舎が古かったり、教員不足が深刻だったりと、公立高校は多くの問題を抱えています。こうした根本的な問題を解決せずに、「入学できるチャンスが広がった」というだけで志望者が増えるとは考えにくいでしょう。
前述の『産経新聞』も、「学校現場と歩調を合わせる文部科学省には『偏差値による公立高の序列化を助長しかねない』とする危惧もくすぶっている」と伝えています。山下さんが指摘する愛知県での懸念が、文科省内部にもあるのです。
高校の序列化が明確になることで、自分の「ランク」まで決められてしまいかねない公立高校を、受験生が敬遠する可能性も否定できません。デジタル併願制は、公立高校への入学機会を広げるどころか、かえって公立離れを加速させかねないリスクをはらんでいます。
問題の多いデジタル併願制の導入について、今後も注視していく必要があるでしょう。
この記事の執筆者：前屋 毅 プロフィール
1954年、鹿児島県生まれ。法政大学卒業。立花隆氏、田原総一朗氏の取材スタッフ、『週刊ポスト』記者を経てフリーに。最新刊『学校が合わない子どもたち〜それは本当に子ども自身や親の育て方の問題なのか』（青春新書）など著書多数。
(文:前屋 毅)
