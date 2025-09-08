¿Íµ¤ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ù¤ÇÅ¨¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦±àºé¼ãºÚ¤òÇ®±é¤·¤¿ÈôÄ» ÑÛ¡Ö¡ØÀÐ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤ª¤Ó¤¨¤Æ»£±Æ½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÈôÄ» ÑÛ
¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ù¤Ç¡¢Å¨¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦±àºé¼ãºÚÌò¤òÇ®±é¤·¤¿ÈôÄ» ÑÛ¡Ê¤¢¤¹¤«¡¦¤ê¤ó¡Ë¤¬¡¢9·î8Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤38¡¦39¹çÊ»¹æ¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£½é¤Î»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈôÄ» ÑÛ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢
¢£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÀ³Ê¤ÎÌò
¡½¡½°Õ³°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÈôÄ»¡¡¤Ï¤¤¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ÙÆÃ½¸¹æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£4Ç¯Á°¤Î¤Ò¤«¤ë¤ó¡Ê»³ËÜ¤Ò¤«¤ë¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£º£²ó¡¢¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´î¤ó¤ÇÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹â¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈôÄ»¡¡¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¥¥ì¥¤¤Ê¸÷¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯Î×¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ù¡Ê2009¡Á10Ç¯¡Ë¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤«¤é15Ç¯¡£Èþ¤·¤µ¤Ï¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÈôÄ»¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿±àºé¼ãºÚ¤Ïà¼ãºÚÉ±á¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëàÉ÷ÅÔá¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÅ¨¡¦±àºé²È¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Â¸ºß¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¤¤¤éÎ©¤Á¡¢ÀåÂÇ¤Á¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎ¢É½¤Î¤¢¤ëµ¤À¤Î¹Ó¤¤¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
ÈôÄ»¡¡»ä¼«¿È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿À³Ê¡£¼ãºÚ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÕÃÏ°¤·¤¿¤ê¡¢°ìÀ¸Ê¬¤ÎÀåÂÇ¤Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°¼Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¯¤Æ¡£¡ÖÀÐ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤«¤ª¤Ó¤¨¤Æ»£±Æ½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¸½¾ì¤Ç¤Î¶ìÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
ÈôÄ»¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÊý¤ÏÏÂ¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤È¤â¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤¿¤À·àÃæ¤Ç¼ãºÚ¤Ï¥é¥¸¥ªDJ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢CD¤ò½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¼ãºÚ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤·¡¢CD¤äMV¤âºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡£
ÆÃ¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ï¤Ï¤¬¤¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡ª¡¡¤³¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè½µ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»×¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
ÈôÄ»¡¡±àºé²È¤ò½Ð¤è¤¦¤È¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤¯¤ó±é¤¸¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤È¶î¤±Íî¤Á¤ò¿Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡ÊÂè37ÏÃ¡Ë¡£¶¶¤Î¾å¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶·ÈÂÓÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÏÃ¤¹±é½Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤éÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤â¼ãºÚÉ±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡©
ÈôÄ»¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¡¢º£¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡ØÉ÷ÅÔÃµÄå¡Ù¤Ã¤ÆÂ³ÊÔ¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤â¤¢¤ë¤·¡£15Ç¯´Ö¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ª»Å»ö¤Ï¡©
ÈôÄ»¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Û¥é¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·Ï¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤³¤½µ¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÕÃÏ°¤Ê½÷À¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº£¸å¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤â±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤¬¤Þ¤¿¤Ç¤¤ì¤Ð¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤ª¡¼¤Ã¡£»£±ÆÁ°¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»£±Æ¤òÄÌ¤·¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡©
ÈôÄ»¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢·Ï¤ÎÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ËÉÑÈË¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤ÇÍ§Ã£¤È¤¤¤ë¤ÈÍá¤Ó¤ë¤Û¤É°û¤ó¤¸¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤ªÈ©¤Ë°¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤«À¸¤À¸¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈôÄ»¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡£º£²ó¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÀº¿Ê¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¸åÆ£¿Î»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿±ßÃ«ÊâÈþ¡¡°áÁõ¶¨ÎÏ¡¿ANNEBRA
¡üÈôÄ» ÑÛ¡Ê¤¢¤¹¤«¡¦¤ê¤ó¡Ë¡¡
1991Ç¯3·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹168cm¡¡
¢þ2007Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀõÁð¤Õ¤¯¤Þ¤ëÎ¹´Û¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2009¡Á10Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ù¤Ë±àºé¼ãºÚÌò¤Ç½Ð±é¡£±àºé¼ãºÚÌ¾µÁ¤ÇCD¡ØNaturally¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø±àºé¼ãºÚ¤Î¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¤ÇDJ¤âÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@rrrrrin_0328¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@rin_asuka0328¡Û¡¡
ÈôÄ» ÑÛ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆNaturally¡Ù¡¡»£±Æ¡¿²¬ÉôÂÀÏº¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²¬ÉôÂÀÏº