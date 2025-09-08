Screenshots: Sonny Dickson / X

日本時間で9月10日（水）午前2時から開催されるAppleが秋の発表会。目玉はもちろん、iPhone 17シリーズです。

本体の噂はもちろん、公式ケースについてもリークが多々でています。が、ここに来て初めて目にするアイテムが…、Apple公式のスマホストラップ！

著名リーカーのSonny Dicksonさんが、オレンジ色が鮮やかなストラップ画像を投下。Appleの公式ケースと一緒に使える「クロスボディストラップ」とのこと。

Here’s your first look at the Crossbody Strap for iPhone 17, do people actually use these? pic.twitter.com/jcJOuleRbq - Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 8, 2025

ネタ元の9to5Macが解説する通り、過去にリークしたiPhone 17 Pro Max公式ケースの外装ボックスと思われるものに「クロスボディストラップと互換性があります」の文字も…！ ケースの底に2つの穴があり、そこにストラップの紐を引っ掛けて使うようです。

Dicksonさんは「これ、使う人いるかな？」と若干テンション低めですが、スマホストラップって使っている人けっこう多いですよね！ 正直、むしろ見ない日はないレベル。Appleでは（たぶん）初となる公式ストラップとくれば、気になる人も少なくないはず。

iPhone 17の公式ケース

iPhone 17のApple公式ケースでは「TechWoven」というキャンバス生地風で独特のケースが噂されています。カラー展開もでてきています。

となれば、このクロスボディストラップとやらも、ケースと同じカラーリングが準備されている可能性も。ケース自体は落ち着いた色なので、ストラップはケースのボタンと合わせているのかな。

