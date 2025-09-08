◇都市対抗野球決勝 王子2―1三菱自動車岡崎（2025年9月8日 東京D）

王子（春日井市）が2―1で三菱自動車岡崎（岡崎市）で下して、21年ぶり2度目の優勝を飾った。2年ぶりの東海勢同士の決勝戦。王子は準決勝まで4試合26得点を奪った攻撃力で勝ち上がってきたが、決勝では1点を追う8回に3安打で2点を奪い逆転した。三菱自動車岡崎は01年に続く準優勝となった。

最優秀選手賞に相当する橋戸賞には王子の九谷瑠投手（25）が選出された。九谷は決勝戦の6回から登板。4イニングを1安打4奪三振無失点の快投で胴上げ投手に輝いた。名古屋名物のみそカツ店を展開する「矢場とん」の硬式野球部「矢場とんブースターズ」から今年加入した九谷。昨年まで店舗で、注文を取ったり料理を運ぶホール勤務をしながら練習していた25歳が憧れの舞台で最高の輝きを放った。

好采配でチームを21年ぶりの優勝に導いた王子の湯浅貴博監督が小野賞。新人賞に当たる若獅子賞には王子の柴崎聖人外野手（23）が選出され、スポーツニッポン新聞社・小菅洋人代表取締役社長からトロフィーを贈られた。

主な表彰選手は以下の通り。

橋戸賞 九谷 瑠（王子）

久慈賞 秋山 翔（三菱自動車岡崎）

小野賞 湯浅 貴博監督（王子）

打撃賞 吉岡 郁哉（王子）

首位打者賞 相羽 寛太（ヤマハ）.467

若獅子賞 柴崎 聖人（王子）