¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Î£Ï£Î£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤¬£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ï£Ó£Á£Ë£Á¡¡£Ã£Ï£Í£Å£Ä£Ù¡¡£Æ£Å£Ó£Ô£É£Ö£Á£Ì¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê£±£µ¡Á£²£±Æü¡áÂçºå¡¦£È£Å£Ð¡¡£È£Á£Ì£Ì¡¢ºåµÞ¥µ¥ó¹¾ì¡¢£Ó£ë£ù¥·¥¢¥¿¡¼£Í£Â£Ó¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¡¦Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦Âçºå´Ñ¸÷¶É¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂçºå¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ£·Æü´Ö¡¢£³²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤¬Âçºå¤Ë½¸·ë¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¸ø±é¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¡ÖÂçºå¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤ß¤Æ¤âàÍÛ¥¥ãá¤¬Â¿¤¯¡¢¾Ð¤¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¡£Âçºå¤À¤«¤é¤³¤½¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥Õ¥§¥¹¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÀè¡¢³¤³°¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥Õ¥§¥¹¤Ë¥·¥ç¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¤ÇËèÇ¯£¸·î¤Î£±¤«·î´Ö¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤ªº×¤ê¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ó¥¸¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡ÊÆî¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î·Ý½Ñº×¡Ë¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¤Î¤Ï£²²ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µÈËÜ¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤ÆËÍ¤¬ÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ØËÍ¤ËµëÎÁÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤Ç¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤é¡¢µÈËÜ¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤È¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¡£µÈËÜ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²ñ´üÃæ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÀÐÅÄ¼«¿È¤Ï£²£±Æü¤Î¡Ö£Ã£È£Á£Ì£Ì£Å£Î£Ç£Å¡×¡Ê£È£Å£Ð¡¡£È£Á£Ì£Ì¡Ë¤È¡Ö£Ï£Ó£Á£Ë£Á¡¡£Ã£Ï£Í£Å£Ä£Ù¡¡£Ã£É£Ò£Ã£Õ£Ó¡¡£Ä£Ï£Â£Á¡ª£Ä£Ï£Â£Á¡ª¡×¡Ê£Ó£ë£ù¥·¥¢¥¿¡¼£Í£Â£Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Ã£È£Á£Ì£Ì£Å£Î£Ç£Å¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¤Î±é·àº×¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¸ø±é¡£ºòÇ¯¤ÏÀ±¤ò£µ¤Ä¤â¤é¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¸ø±é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¾þ¤ë¥·¥ç¡¼¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤ëà£Ä£Ï£Â£Á¡ª£Ä£Ï£Â£Á¡ªá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥Õ¥§¥¹¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¿·ºî¡£³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¡¼¥«¥¹¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬±é½Ð¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤â¡Ä¡£¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤â¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤â¾Ð¤¤¤â¥É¥Ð¥É¥Ð¤ª¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£