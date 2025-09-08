ドル円１４７．８０近辺、ユーロドル１．１７３０近辺＝ＮＹ為替



ロンドン午後、ＮＹ朝方の時間帯、ドル円は147.80近辺、ユーロドルは1.1730近辺で推移している。ドル円はロンドン序盤に147.40台まで下押しされたが、その後は下げ一服。ただ、148円台に乗せる勢いはみられていない。



ユーロドルはロンドン序盤に1.1743付近まで買われたあと、下押しは1.1720付近までにとどまっている。



米１０年債利回りは４．０６％台後半へと低下してきている。ドル指数は先週末比マイナス圏で推移している。全般にドル売り圧力が優勢。



USD/JPY 147.81 EUR/USD 1.1728

