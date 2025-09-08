相葉雅紀さん（42）と有村架純さん（32）が出演する新CMが8日に公開され、相葉さんが自身のキャリアの転機となった出来事を明かしました。

相葉さんと有村さんが出演する新CMのテーマが “キャリア”ということにちなみ、“人生での大きな転機”を聞かれた相葉さんは「目に見えて変わったなと思うのは、14歳で芸能活動を始めたことと、17歳（になる年）でグループ『嵐』を結成したこと」と、芸能活動を始め、嵐を結成したタイミングが大きかったと明かしました。

さらに、「経験を積み重ねて今があるなと感じています。僕らはグループなので、助けてくれる仲間もたくさんいますし、応援してくださるみなさんもたくさんいらっしゃるので、グループの絆だとか応援の声でちょっとずつ乗り越えてこられたかなと思います」と、嵐のメンバーやファンの声援に支えられてきたと語りました。

■有村架純「お芝居で悩むけどお芝居に救われる」

一方、有村さんは“人生での大きな転機”について「30歳になるときに、“お芝居を続けていていいのかな”と考える時間もありました。そういったときに何で解消したかというと、やっぱり続けていくから見えてくるものというか、タイミングやご縁といったものにも救われてきましたし、お芝居で悩むけどお芝居に救われるというか･･･。結局自分はお芝居が好きなんだなというところにたどり着きました」と、壁にぶつかったときに、芝居に救われたことを明かしました。

また、有村さんは「仮に今悩みを抱えていたとしても、またきっとお芝居が好きだと思える時が来るから、それまでは向き合って頑張ってみようとポジティブな気持ちで乗り越えています」と、現在の俳優としての芝居との向き合い方を語りました。

相葉さんと有村さんが出演したのは、マイナビ新CM『どこいこっか。未来。』全6篇です。