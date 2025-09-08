パンサー・尾形貴弘の妻・あいさんが８日までにブログを更新。家族での１泊２日の韓国旅行のドタバタぶりを伝えた。

友達家族との韓国旅。２日目の最終日はアウトレットで買い物をし、長年１０００円のサングラスを使ってきた尾形が、「思い切って奮発し、２万円ほどのジェントルモンスターのサングラス」を購入し、大興奮。早々に買い物を終え、パパチームでお酒を飲んでいたという。

集合場所に戻って来た時には「すでに陽気でちょっと酔っ払いモード」。タクシーに乗る前にトイレに駆け込み、荷物を置いているホテルに向かう途中にも再び「やばい、やばい、もう無理かも！」と大ピンチに。ホテルに着き、トイレから戻ってきた尾形は「俺のジェントルモンスターがない！」と真っ青で、みんなで大捜索したが、結局見つからず、時間もかなりロスしたという。

空港には２台のタクシーに分乗して移動したが、友達ファミリーは搭乗するターミナル１に着いたのに、尾形夫妻はターミナル２へ。運転手との意思疎通が失敗していたようで、慌ててターミナル１に向かったが「搭乗時間ギリギリどころか絶対間に合わないじゃん」（あいさん）と大パニックになったという。

２万円のサングラスであたふたした挙げ句、あわや飛行機に乗り遅れそうな事態に「全部パパが悪い」と言ったあいさんに「いや、ターミナル確認して伝えないあいちゃんも、、、普通乗るターミナル確認していくでしょ？」「あいちゃんはいつもそうだわ！」などのやりとりで「久しぶりに大喧嘩になりかけました。。。」と明かしていた。

尾形は今月４日、今年５月に完成した新居を公開。６０００万円借金したことを明かし、話題となっていた。