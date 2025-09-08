数々の学園ドラマで生徒役を演じてきた堀田真由が、現在放送中の『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）で初の高校教師役に挑んでいる。生徒と向き合う教師の立場に立ち、新境地を開く堀田。芸能生活10周年という節目を迎え、心境に変化はあったのだろうか。

ーー高校教師役は今回が初めてだそうですね。

堀田真由（以下、堀田）：小学校の先生役、過去に回想シーンで演じたことがあるのですが、実際に生徒役のみなさんの前で教壇に立つのは初めてなので、自分でも未知数ではあります。

ーー堀田さんはこれまでいろんな作品で生徒役を演じていますよね。これまで共演されてきた印象的な教師役の方はいらっしゃいますか？

堀田：『3年A組 ―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ系）でご一緒した菅田将暉さんが、特に印象に残っています。生徒と教師が特殊な関係性の作品ということもあったのですが、本番に入る前のテストのときから全力でお芝居をされていて、血管まで浮き出てくるような、内側から出るエネルギーみたいなものを間近で感じ、本当にすごいなと思いました。菅田さんが演じたられた柊一颯そのもので、怖くて自分からは話しかけられないほどでした。

ーー生徒役だと教師役の方からいろいろ学ぶことがありそうですね。

堀田：でも今回は、私が生徒役のみなさんから学ぶこともたくさんあるだろうなと思っています。やっぱり大人になればなるほど、初めて経験をすることは少なくなってくるので、若いみなさんのお芝居を見て刺激になりますし、「自分も負けていられないな」と思います。

ーー若い方と共演すると、ご自身のデビュー当時を思い出したりもしそうですね。

堀田：そうですね。自分が10代の頃に先輩にしていただいて嬉しかったことを、今度は自分がみなさんに返せたらいいなと思っています。先生という立場なので、できるだけ生徒役のみなさんの気持ちを傾聴する心を忘れずに、ちゃんと聞く耳を持てたらなと思います。

ーー2025年、芸能生活10周年を迎えられた堀田さんは先日初のファンミーティングも開催されていましたね。

堀田：ずっとファンのみなさんと直接会う機会を作りたいと思っていたんです。ただ、映画やドラマの撮影に入ってしまうと、なかなか時間が作れなかったりして……。今年は10周年という節目のタイミングでもあったので、この機会にファンのみなさんにきちんと感謝の気持ちを伝える場を作ろうとこのイベントを開催しました。事務所（アミューズ）の女優さんで今までファンミーティングを開催した方はいなかったので私が初めてだったみたいです。

ーーそうなんですね。

堀田：逆に先輩方がほかのことで様々な道を作ってくださっているので、私も新たな前例を作りたいと思って、長い時間をかけて準備しました。

ーーファンミーティングの内容もご自身で考えられたそうですね。

堀田：中身も全部自分で考えました。ピアノを弾いたり、コンテンポラリーを踊ったりしています。10周年を振り返るだけではなくて、自分の得意なところを見ていただける機会にしたかったんです。

ーーこの10年という年月を振り返っていかがですか？

堀田：がむしゃらすぎて、あっという間だったなというのが一番大きいです。あと、お仕事に対する思いが少しずつ変わってきました。少しお休みを取ることができたときに海外旅行に行ったのですが、そこで「休むのって、立ち止まることじゃないんだな」と気が付いたんです。仕事のために生きているのではなくて、自分の暮らしがあるから仕事をする、というマインドに変わりました。10年かけて、ようやくうまく切り替えができるようになったのかなと思います。

（取材・文＝宮川翔）