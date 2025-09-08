デパイがファン・ペルシー超え!! 2ゴール奪取でオランダ代表の最多得点記録を更新!!
オランダ代表FWメンフィス・デパイが同国の最多得点記録を更新した。
7日に行われた北中米W杯欧州予選でオランダはリトアニア代表と対戦。先発出場を果たしたデパイは前半11分、左サイドから送られたクロスを右足で巧みに合わせて先制点を奪取する。さらに2-2で迎えた後半18分には右サイドから送られたクロスをヘディングで叩き込んで決勝点をマークし、3-2の勝利に大きく貢献した。
代表通算104試合目の出場となったデパイは、この日の2得点で通算得点を52まで伸ばした。これまで同国の最多得点者は05年から17年にかけて102試合に出場したロビン・ファン・ペルシーの50得点。同記録に並んでいたデパイが、単独首位に踊り出ることとなった。
なお、勝ち点3を上積みしたオランダは消化試合が1試合少ないものの、グループGの首位に立っている。
