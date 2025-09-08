³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤Ï¡©¿·´´Àþ¥Õ¥ëµ¬³Ê¤Î¼Â¸½¤Ï¡©¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤¬¼Ç¤É½ÌÀ¡×¸©Ì±¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï8Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ò¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿
¸©Æâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢ÎäÀÅ¤Ê¼õ¤±»ß¤á¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê30Âå¡Ë
¡ÖÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¼¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤ËÆüËÜ¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ÈÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê50Âå¡Ë
¡ÖµÞ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÁíÍýÂç¿Ã¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ÊÀÐÇË¼óÁê¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤Ï¼«Í³Ì±¼çÅÞÁíºÛ¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Áªµó·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ï¡¢ÁíºÛ¤¿¤ë»ä¤Ë¤¢¤ë¡×
»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï8Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ ¼¡¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¤Ï¡¢Î©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀÐÇË¼óÁê¡Ë
¡Ö¸å¿Ê¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ÁíºÛ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÇ¤¤òÃå¼Â¤Ë²Ì¤¿¤·¡¢¿·¤·¤¤ÁíºÛ¡¢ÁíÍý¤Ë¤½¤ÎÀè¤òÂ÷¤·¤¿¤¤¡×
»²µÄ±¡Áªµó¸å¤Î8·î9Æü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢ÈïÇú80Ç¯¤ÎÄ¹ºêÊ¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤Ë»²Îó¡£
¼°Åµ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢ÈïÇú¼ÔÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¤òÈïÇú¼Ô¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤Ø¤Î½ðÌ¾¡¦Èã½Ú¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ê¸©Ê¿ÏÂ±¿Æ°¥»¥ó¥¿ーÈïÇú¼ÔÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ ÀîÌî ¹À°ì µÄÄ¹¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Û¤É»ä¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£·Ú¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡×
¼óÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ÈïÇú¼Ô¤Ç¸©Ê¿ÏÂ±¿Æ°¥»¥ó¥¿ーÈïÇú¼ÔÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹ÀîÌî ¹À°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼¡´üÁíÍý¤Ï¿®Íê¤ò¤ª¤±¤ë¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©Ê¿ÏÂ±¿Æ°¥»¥ó¥¿ーÈïÇú¼ÔÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ ÀîÌî ¹À°ì µÄÄ¹¡Ë
¡Ö²¿¤«¿®Íê¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÂÐ±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È»ä¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¯ÅÞ¡£ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÀ¯ÅÞ¤¬É¬Í×¡×
Àè½µ¤Ë¤Ï¡¢·ü°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·´´ÀþÀ¾¶å½£¥ëー¥È¤Î¥Õ¥ëµ¬³Ê²½¡×¤Ë¸þ¤±¡¢ÂçÀÐÃÎ»ö¤é¤«¤éÍ×Ë¾½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÀÐÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿´¶¯¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤âÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¼Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¸©¤È¤·¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÎ®¤ì¤òÆ¨¤²¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É ¤ÎÆ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î¼Ç¤¤ÎÃÎ¤é¤»¤ËÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ÃæÅç ¹À²ð ´´»öÄ¹¡Ë
¡ÖµÞ¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç»ä¤¿¤Á¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¿·´´Àþ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñ¤ÎÊý¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¿·À¯ÉÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô µÜËÜ Ë¡¹ ´´»öÄ¹¡Ë
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â(À¯¼£)ÉÔ¿®¤ò¤¤¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£ÉÔ¿®¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦°ìËç´ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ·Ï¤Î´´Éô¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢ ÃæÂ¼ ÂÙÊå ´´»öÄ¹¡Ë
¡ÖÀ¯¼£Åª¶õÇò¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤ò¡¢¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯¸¢¤ò¤¼¤ÒÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ »³ÅÄ Êþ»Ò ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿·ÐºÑÂÐºö¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢À¯Áè¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤ò¹¥µ¡¤È¤È¤é¤¨¤ÆÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ê¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ ËÙ¹¾ ¤Ò¤È¤ß °Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«¸ø°Ê³°¤¬·Ç¤²¤¿¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡£¤³¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÌîÅÞ¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¸©Áí»ÙÉô »³ÅÄ Çî»Ê ´´»öÄ¹¡Ë
¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ»Å»ö¤¬¼ÂºÝ Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ê»²À¯ÅÞ¸©Ï¢ ¾¾ÀÐ ½¡Ê¿²ñÄ¹¡Ë
¡Ö½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢(ÅÞ¤È¤·¤Æ)¹ñÌ±¤¬ËÜÅö¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
º£¸å¡¢¹ñÀ¯¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤òÃ¯¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¥ìー¥¹¤¬Áá¤¯¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£