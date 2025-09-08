¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¡AKB48¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¡¼¥¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¶ÊÌÀ¤«¤¹¡Ö¥¢¥¥Ð·Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖAKB48¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¡¼¥¥ó¥°¡×¤À¤È»×¤¦¶Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï2005Ç¯¤ËAKB48 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç½é¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÁí´ÆÆÄ¡×¤Ê¤É¤âÌ³¤á¡¢2016Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¤Þ¤ºÁª¤ó¤À¤Î¤Ï2008Ç¯È¯Çä¤Î¥á¥¸¥ã¡¼10¶ÊÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¤È¾¾°æ¼îÍýÆà¤Î2¿Í¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢AKB48¤ÏÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òCM¤ÇÂô»³Î®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À©Éþ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¶Ê¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡¢Æ±À¤Âå¤Î»Ò¤Ï³ØºÝ¤È¤«¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢AKB48¥¤¥³¡¼¥ë¥¢¥¥Ð·Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ±À¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¡¡¤Ò¤È¤Ä¡¢ÀáÌÜ¤Î¶Ê¤À¤Ê¤È¡£AKB48¥¤¥³¡¼¥ë¡¢³ØÀ¸Éþ¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¶Ê¤Ç¡¢»ä¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¾¾°æ¤ÏÅö»þ¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÃå¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢19Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖRIVER¡×¡¢13Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Î2¶Ê¤â¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¡¼¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖRIVER¡×¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¡¢13Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÏ·¼ãÃË½÷¤ËÆÏ¤¤¤¿¶Ê¤À¤Ê¤È¡¢²Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥À¥ó¥¹¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÎ®¹Ô¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½©ËÜÀèÀ¸À¨¤¤¤Ê¡ª¤È¡×¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£