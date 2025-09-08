気象庁は８日、台風１５号に伴い静岡県内で５日発生した竜巻について、竜巻の強さを６段階（５〜０）で示す指標「日本版改良藤田スケール」で上から３番目に強い「ＪＥＦ３」だったと発表した。

２０１６年の同指標の導入後、ＪＥＦ３に該当するのは１８年６月に沖縄県伊江村で発生した竜巻以来２例目で、「観測史上最大クラス」（気象庁）という。

竜巻は５日午後、静岡県牧之原市から同県吉田町にかけて発生。気象庁が６〜７日、現地で建物の被害状況などを調査した結果、鉄骨造の建物の外壁が飛散していたことから、風速はＪＥＦ３（風速６７〜８０メートル）に該当する約７５メートルと推定した。

同庁は、同県掛川市で５日発生した突風についても「竜巻の可能性が高い」とし、風速約５５メートル（推定）でＪＥＦ２（同５３〜６６メートル）に該当するとした。

全半壊１６１棟、一部損壊１２４１棟

台風１５号の影響で竜巻などの被害が発生した静岡県は８日、災害対策本部の会議を開いた。県などによると、同日時点で住宅被害は同県牧之原市を中心に全半壊が１６１棟、一部損壊が１２４１棟に上り、負傷者は重傷が８人、軽傷が８１人となったことが確認された。最大約２万２９００戸に及んだ停電は、同日午後４時半頃までに復旧作業が完了した。

鈴木康友知事は「避難生活が長期化する恐れがある」として災害関連死の防止に努めるよう指示。被災者の生活再建に向けた支援などを進めることも確認した。