鈴木実貴子ズが、9月24日にリリースするEP「瞬間的備忘録」のアートワークを公開した。

合わせて、同作品に収録される、6月28日に東京・下北沢SHELTERにて開催した＜あばら＞ツアーのファイナルのライブ映像から「正々堂々、死亡」のライブ映像をYouTubeに公開した。

「瞬間的備忘録」のジャケット写真は、アニメ「ワンパンマン」の作画などを担当し、注目を集めるアニメーター・青木健一郎が担当。ライブなどで多くの観客と触れ合う中で、鈴木実貴子ズの現在の状況を表現した作品で、観客に見立てた架空の人物たちに囲まれた、鈴木実貴子ズメンバーをイラスト化している。

アートワーク公開にあたり、ディレクションを行なった青木健一郎は「とにかく頭に映像がいろいろ浮かぶ良い音楽でした。自分の仕事上、音楽は主題歌かエンディングテーマのイメージが強いので、そういうシーンを思い浮かべながら作画しました。音楽を聴きながらイラストみて何か伝わるものがあれば嬉しいです」とコメント。

また、鈴木実貴子ズメンバーのズも「僕がどれかは分かりますよね？？実貴子は美化しすぎですよね？？」とコメントを寄せている。

なお、EPには、チケットが即完した2025年6月28日に東京・下北沢SHELTERにて開催した、アルバム＜あばら＞のリリースツアーのファイナル公演の模様がフルで収録されるので、ぜひチェックしてもらいたい。

12月13日には、バンド史上最大規模のワンマンライブ＜危機一発＞を東京・鶯谷ダンスホール新世紀で開催する予定だ。

◆ ◆ ◆

■ズ コメント全文

インディーズ時代の再録曲5曲、もうボロボロだけど

今も最前線に立ち続ける手前勝手ながら名曲揃いだと思っています。

『あー10年前はまだ仲良くやってたなぁ』『うんうん5年前くらい？この曲の時喧嘩して本気で解散しようと思ったなぁ』の記憶と、なんだかんだここまで続けられている鈴木実貴子ズ。

そして、今の自分たちを支えてくれてる全ての人をイメージに加えて作画してもらいジャケットになりました。

僕がどれかは分かりますよね？？実貴子は美化しすぎですよね？？

この美化されたやつと共に活動し続けて13年。

曲と共に僕もどんどんボロボロになってそろそろ霞んで消えそうです。

ぜひ消えちゃう前にこの音源を聴いて、付属の必死なライブ映像を観て、美化されてない実貴子とボロボロのズが曲と共に最前線にいる現場に来てみてください。案外、悪くないと思いますよ。

◆ ◆ ◆

「瞬間的備忘録」

2025年9月24日（水）リリース

CRCP-20616 / \5,000(tax in)

【CD収録内容】※全5曲収録

1.坂

2.都心環状線

3.夕やけ

4.正々堂々、死亡

5.あきらめていこうぜ 【DVD収録内容】

・2025年6月28日「あばら」ツアー ファイナル＠下北沢SHELTERライブ映像

・ライブ当日の鈴木実貴子ズを追ったドキュメント映像

ライブ・イベント情報

＜EP「瞬間的備忘録」リリース記念イベント -ミニライブ＆サイン会-＞

2025年9月23日（火・祝）タワーレコード名古屋パルコ 店内スペース

OPEN 17:30 / START 18:00

2025年10月17日（金）タワーレコード新宿店 9F イベントスペース

OPEN 19:15 / START 19:30 ＜ワンマンライブ「危機一発」＞

2025年12月13日（土）＠東京・鶯谷ダンスホール新世紀

※チケット詳細は近日発表