THE RAMPAGEのボーカリスト・吉野北人が、“HOKUTO”としての初ソロイベント＜HOKUTO “LOVE PARADOX, LOVE MYSELF” Release Live＞を9月8日に開催。同イベント内で、新曲「ふたりでいようか」がTVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2クールのオープニングテーマに決定し、9月29日に配信リリースされることが発表された。

本作はシンガーソングライターのFurui Rihoが作詞・作曲を手掛け、編曲は新鋭プロデューサーknoakが担当。温かみのあるR&Bサウンドに、キャッチーで耳に残るメロディが重なり、アニメ作品の世界観にやさしく寄り添う楽曲に仕上がっている。

TVアニメ『ふたりソロキャンプ』は、講談社「モーニング」にて連載中の出端祐大による同名漫画が原作で、累計発行部数は330万部以上を突破。2025年10月2日24:30より第2クールの放送がスタートする。

9月8日より、各配信サービスにて楽曲のPre-add / Pre-saveもスタート。詳細はHOKUTOの公式SNSにて。

3rdシングル「ふたりでいようか」 2025年9月29日(月) 配信スタート Pre-add / Pre-saveキャンペーンリンク

https://www.toneden.io/ponycanyon-438-8284/post/hokuto-pre-add-pre-save 「ふたりでいようか」楽曲ページ

https://lnk.to/FUTARIDEIYOUKA 【タイアップ情報】

TVアニメ『ふたりソロキャンプ』

10月2日24:30よりTOKYO MXほかにて第2クール放送開始

アニメ公式サイト：https://2solocamp-anime.com/

アニメ公式X：https://x.com/2solocamp_anime