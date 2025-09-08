ねぐせ。が11月からスタートさせる全国対バンツアー＜BAND TO THE FUTURE II＞の全ゲストが発表となった。

同対バンツアーは、11月22日のZepp Fukuokaを皮切りにファイナルとなる東京・Zepp Haneda 2daysまで、9都市10公演をまわるもの。Zepp Hanadaファイナル公演のゲストにASIAN KUNG-FU GENERATIONとmoon dropを迎えることが本日9月8日に発表され、これにて全ゲストが公開となった形だ。

その他の公演には、レトロリロン、トンボコープ、ブランデー戦記、KANA-BOON、NEE、SIX LOUNGE、ヤバイTシャツ屋さん、BLUE ENCOUNTといったゲストが参加。後輩から先輩までバンドを集めたツアーとなる。チケットは現在、一般発売受付中だ。

ねぐせ。は11月に九州3都市でのワンマンツアーほか、2026年3月には自身主催フェス＜ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」＞の開催も控えている。

■＜ねぐせ。対バンツアー「BAND TO THE FUTURE II＞

▼2025年

11月22日(土) 福岡 Zepp Fukuoka

w/ レトロリロン

11月24日(月祝) 広島 BLUE LIVE

w/ トンボコープ

11月29日(土) 新潟 LOTS

w/ ブランデー戦記

12月06日(土) 大阪 Zepp Osaka Bayside

w/ KANA-BOON

12月12日(金) 愛知 Zepp Nagoya

w/ NEE

12月14日(日) 香川・高松festhalle

w/ SIX LOUNGE

▼2026年

01月11日(日) 宮城 GIGS

w/ ヤバイTシャツ屋さん

01月17日(土) 北海道 Zepp Sapporo

w/ BLUE ENCOUNT

01月23日(金) 東京 Zepp Haneda

w/ ASIAN KUNG-FU GENERATION

01月24日(土) 東京 Zepp Haneda

w/ moon drop

▼チケット

5,500円(1ドリンク別)

スタンディング, 2F座席, 2Fスタンディング

・ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

・イープラス：https://eplus.jp/neguse/

・ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-tour2526/

■＜スペースシャトルで初めての街までツアー 九州編＞

11月06日(木) 長崎DRUM Be-7

open18:30 / start19:00

11月08日(土) 鹿児島CAPARVOホール

open16:30 / start17:00

11月09日(日) 熊本B.9 V1

open16:15 / start17:00

▼チケット

5,500円(税込)

※全自由 ※1drink別途

■＜ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」＞

3月29日(日) 愛知・名古屋 COMTEC PORTBASE

open12:00 / start13:00

出演：ねぐせ。他

▼チケット

6,666円(1drink別)

スタンディング, 2F指定席

【オフィシャルHP抽選先行】

受付期間：9/1(⽉)12:00〜9/15(⽉)23:59

https://l-tike.com/neguse/

■イベント/フェス 出演情報

09月14日(日) ＜TOMAKOMAI MIRAI FEST 2025＞

09月21日(日) ＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞

09月27日(土) ＜JA共済 presents RADIO BERRY ベリテンライブ2025 Special＞

10月05日(日) ＜moon drop「ゆびきりラブストーリー」＞＠名古屋ダイヤモンドホール

10月11日(土) ＜DElicious BUns FESTIVAL 2025＞

11月03日(月祝) ＜カネヨリマサル「初ホールワンマンへの道標ツアー」＞@金沢EIGHT HALL

