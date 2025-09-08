ねぐせ。、全国対バンツアー・ファイナルのゲストにアジカンとmoon drop
ねぐせ。が11月からスタートさせる全国対バンツアー＜BAND TO THE FUTURE II＞の全ゲストが発表となった。
同対バンツアーは、11月22日のZepp Fukuokaを皮切りにファイナルとなる東京・Zepp Haneda 2daysまで、9都市10公演をまわるもの。Zepp Hanadaファイナル公演のゲストにASIAN KUNG-FU GENERATIONとmoon dropを迎えることが本日9月8日に発表され、これにて全ゲストが公開となった形だ。
その他の公演には、レトロリロン、トンボコープ、ブランデー戦記、KANA-BOON、NEE、SIX LOUNGE、ヤバイTシャツ屋さん、BLUE ENCOUNTといったゲストが参加。後輩から先輩までバンドを集めたツアーとなる。チケットは現在、一般発売受付中だ。
ねぐせ。は11月に九州3都市でのワンマンツアーほか、2026年3月には自身主催フェス＜ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」＞の開催も控えている。
■＜ねぐせ。対バンツアー「BAND TO THE FUTURE II＞
▼2025年
11月22日(土) 福岡 Zepp Fukuoka
w/ レトロリロン
11月24日(月祝) 広島 BLUE LIVE
w/ トンボコープ
11月29日(土) 新潟 LOTS
w/ ブランデー戦記
12月06日(土) 大阪 Zepp Osaka Bayside
w/ KANA-BOON
12月12日(金) 愛知 Zepp Nagoya
w/ NEE
12月14日(日) 香川・高松festhalle
w/ SIX LOUNGE
▼2026年
01月11日(日) 宮城 GIGS
w/ ヤバイTシャツ屋さん
01月17日(土) 北海道 Zepp Sapporo
w/ BLUE ENCOUNT
01月23日(金) 東京 Zepp Haneda
w/ ASIAN KUNG-FU GENERATION
01月24日(土) 東京 Zepp Haneda
w/ moon drop
▼チケット
5,500円(1ドリンク別)
スタンディング, 2F座席, 2Fスタンディング
・ローチケ：https://l-tike.com/neguse/
・イープラス：https://eplus.jp/neguse/
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-tour2526/
■＜スペースシャトルで初めての街までツアー 九州編＞
11月06日(木) 長崎DRUM Be-7
open18:30 / start19:00
11月08日(土) 鹿児島CAPARVOホール
open16:30 / start17:00
11月09日(日) 熊本B.9 V1
open16:15 / start17:00
▼チケット
5,500円(税込)
※全自由 ※1drink別途
■＜ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」＞
3月29日(日) 愛知・名古屋 COMTEC PORTBASE
open12:00 / start13:00
出演：ねぐせ。他
▼チケット
6,666円(1drink別)
スタンディング, 2F指定席
【オフィシャルHP抽選先行】
受付期間：9/1(⽉)12:00〜9/15(⽉)23:59
https://l-tike.com/neguse/
■イベント/フェス 出演情報
09月14日(日) ＜TOMAKOMAI MIRAI FEST 2025＞
09月21日(日) ＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞
09月27日(土) ＜JA共済 presents RADIO BERRY ベリテンライブ2025 Special＞
10月05日(日) ＜moon drop「ゆびきりラブストーリー」＞＠名古屋ダイヤモンドホール
10月11日(土) ＜DElicious BUns FESTIVAL 2025＞
11月03日(月祝) ＜カネヨリマサル「初ホールワンマンへの道標ツアー」＞@金沢EIGHT HALL
