クリープハイプ、Kアリーナ横浜での現メンバー15周年記念公演をライブBlu-ray&DVD化
クリープハイプが、12年ぶりとなるライブBlu-ray&DVDのリリースを発表した。
2009年11月16日に下北沢CLUB Queで行われたライブを機に現メンバーでの活動を開始したクリープハイプ。15周年の記念日である2024年11月16日にキャリア史上最大規模の会場であるKアリーナ横浜で開催された＜現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」＞の模様が、今回映像作品として1年越しの2025年11月16日にリリースされる。
DISC 1にライブ本編、DISC 2には当日に密着したドキュメンタリー映像も収録した2枚組。特製フォトブックレットも同梱され三方背ケース仕様となっている。
また、本日クリープハイプの日（9月8日）に新しいアーティスト写真も公開された。
映像作品『クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』
2025年11月16日（日）発売
予約サイト：https://creephyp.lnk.to/15th_Anniversary_Live_November_16_2024
・品番：
Blu-ray：UMXK-1137
DVD：UMBK-1353
・価格：
Blu-ray：￥7,700（税込）/ ￥7,000（税抜）
DVD：￥6,600（税込）/ ￥6,000（税抜）
・仕様：
Blu-ray：三方背ケース / 2 Blu-ray＋フォトブックレット
DVD：三方背ケース / 2DVD＋フォトブックレット
・収録内容（Blu-ray / DVD共通）
DISC 1：クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」
1：HE IS MINE
2：火まつり
3：NE-TAXI
4：生レバ
5：イト
6：栞
7：陽
8：一生のお願い
9：左耳
10：リバーシブルー
11：オレンジ
12：月の逆襲
13：憂、燦々
14：四季
15：目覚まし時計
16：しらす
17：ナイトオンザプラネット
18：キケンナアソビ
19：週刊誌
20：蜂蜜と風呂場
21：天の声
22：愛の標識
23：明日はどっちだ
24：風にふかれて
アンコール
25：おやすみ泣き声、さよなら歌姫
DISC 2：クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」＠Kアリーナ横浜 ドキュメンタリー映像
ライブ情報
9月13日(土) ＜rockin’on presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞＠千葉市蘇我スポーツ公園
9月27日(土) ＜JA共済 presents RADIO BERRY ベリテンライブ2025 Special＞＠栃木県井頭公園運動広場
10月5日(日) ＜PIA MUSIC COMPLEX 2025＞＠ぴあアリーナMM
10月17日(金)〜19日(日) ＜2025 浪人祭 Vagabond Festival＞＠台湾・台南安平觀夕平台旁大草皮
11月2日(日) ＜テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＞＠幕張メッセ4〜6ホール
11月15日(土) ＜氣志團万博2025＞＠幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
11月22日(土) ＜GFEST.2025＞＠Gメッセ群馬
12月14日(日) ＜結びの夢番地2025 supported by みろくの里＞＠広島県立ふくやま産業交流館 ビッグ・ローズ
関連リンク
◆クリープハイプ オフィシャルサイト
◆クリープハイプ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆クリープハイプ オフィシャルX
◆クリープハイプ オフィシャルInstagram
◆クリープハイプ オフィシャルTikTok
◆クリープハイプ オフィシャルLINE
◆クリープハイプ オフィシャルFacebook