白髪染めよりも楽にキマる！？【明るめカラー × ハイライト】が白髪ぼかしの正解かも、、♡

白髪を隠すのではなく、明るめのカラーとハイライトを組み合わせて自然になじませる「白髪ぼかし」が、ミドル世代の注目を集めているもよう。全体をトーンアップすることで伸びた部分との境目も目立ちにくく、軽やかで華やかな雰囲気に仕上がります。今回は、明るめカラーとハイライトを合わせたこなれ感のあるスタイルをご紹介します。

無造作感が映える！ ピンクベージュボブ

大人のボブにピンクベージュを重ね、全体に無造作な動きを出したスタイルです。明るめのピンク系カラーにハイライトがなじみ、自然な立体感もプラスされています。軽やかで柔らかい印象を演出できる、大人可愛い白髪ぼかしボブに仕上がりました。

控えめコントラストのナチュラルボブ

ストレートベースのボブに、ほんのりくびれを効かせたスタイル。明るめブラウンのハイライトを重ねていますが、コントラストが強すぎないため自然に白髪がなじみます。全体が軽やかに見えるだけでなく、すっきりとしたフォルムで派手になりすぎないのも魅力。ナチュラルさを大切にしながら白髪ぼかしを取り入れたい人にフィットしそうです。

今っぽさを引き立てるグレージュロング

ロングヘアに、巻き髪で動きをつけたスタイル。グレージュをベースにアッシュ系のハイライトを散りばめることで、柔らかい光を含んだような質感が生まれます。くすみ感のある色味が今っぽさを引き立てて、白髪を自然にぼかしてくれるのも魅力。落ち着いたトーンながら華やかさもある、大人のロングヘアに映えるデザインです。

ショートウルフを引き立てる表面ハイライト

最後にご紹介するのは、ショートウルフにワンカールを加え、髪の表面に細かくハイライトを散らしたスタイル。ベースに動きがあるため、ハイライトがより立体的に見え、自然な白髪ぼかしにつながります。表情が明るく見えるだけでなく、軽やかさとシャープさを兼ね備えているのもポイント。いつものショートに変化をつけたい人にもおすすめのデザインです。

writer：内山友里