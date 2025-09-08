山本美月、子どもと大阪万博を満喫「なかなかレベル高い初2人旅」
女優の山本美月が7日、自身のインスタグラムを更新し、子どもとともに訪れた「EXPO 2025 大阪・関西万博」の様子を公開した。
【写真】大阪万博を満喫する山本美月
山本は投稿で「先日ついに万博へ」と報告。現地では友人とも合流したものの、基本的には子どもと2人きりで行動したといい、「なかなかレベル高い初2人旅だったけど、私と子は最初にミャクミャク様のくじ引きで2等を当てられたので、満足でした！笑」と感想をつづった。
さらに「ミャクミャク焼き」も堪能するなど、会場内でさまざまな楽しみ方をしたことも明かしている。
広大な会場では「のんびり大屋根リングの下で休憩する時間が圧倒的に多かった」としつつも、「そんな過ごし方も良いなぁ」と振り返り、最後には「結果、また行きたいって思うくらいに楽しかった」と、充実した体験だったことを伝えた。
投稿には、黒い帽子とサングラス姿で大屋根リングを背景に撮影したショットや、「ミャクミャク焼き」を手にした写真も添えられ、フォロワーの注目を集めている。
山本は2020年8月に俳優の瀬戸康史と結婚し、2023年に第1子を出産している。
引用：「山本美月」インスタグラム（＠mizuki_yamamoto_official）
