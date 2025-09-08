キスマイ・二階堂×令ロ・ケムリ×timelesz・猪俣『ニカゲーム』がレギュラー化！ 9.20に特番も放送
Kis‐My‐Ft2・二階堂高嗣×令和ロマン・松井ケムリ×timelesz・猪俣周杜による『ニカゲーム』（テレビ朝日）がレギュラー化し、10月1日より毎週水曜25時58分に放送されることが決定。二階堂、ケムリ、猪俣からコメントが到着した。
【写真】4月に放送された『ニカゲーム』最終回ではキスマイ・二階堂＆timelesz・猪俣が見せた奇跡のシンクロを見せる！
サンドウィッチマンとKis‐My‐Ft2がMCを務めるバラエティー『10万円でできるかな』のコーナー企画として誕生した、『ニカゲーム』。英語が苦手な二階堂が“超基礎英語のデスゲーム”に挑んできた。
今年4月、キスマイ・二階堂、令和ロマン・ケムリ、timelesz・猪俣周杜という布陣で2年ぶりに平日深夜の放送枠「バラバラマンスリー」で復活すると、マンスリー史上最高の合計182万再生を記録し、TVer見逃し配信のバラエティー部門でも首位を獲得。6月には1時間枠の特番も全国放送され、見逃し配信の総再生回数350万回を突破。8月にはリアルイベントを開催し大盛況を博した。
この秋はじまるレギュラー放送では、もはや唯一無二のトリオとなった3人が英語だけでなく、ひらめきやセンスが鍵となる、さまざまな新ゲームに挑戦。面白さはもちろん、ためにもなる令和の“教育エンタメバラエティー”を追求していく。
さらに、レギュラー放送に先駆けて、9月20日23時（※一部地域除く）から特番の放送も決定した。
二階堂は「バラバラマンスリーでの放送からイベントに続き、一旦ニカゲームは落ち着くのかと思っていましたが、この度、レギュラー化になるとお話をいただきました。まだどんなことをやるのかしっかり把握できていない僕が1番不安ですが、子供から大人まで楽しめる、そして皆さんに愛していただけるような番組にしていきたいと思います。これから始まるニカゲームにあまり期待しないでください。笑」とコメント。
ケムリは「あの番組が最初の放送からわずか半年でレギュラー化します！！ これは凄すぎる！！ まさに破竹の勢い！！ 二階堂さんと猪俣くんは『破竹』の意味をわかってくれますでしょうか！ 変わらぬ三人でレギュラー化してくれたテレビ朝日さんには頭があがりません！ 数少ないケム担も泣いて喜んでおります！！ よろしくお願いします！！」と意気込んでいる。
猪俣は「初めて単独で出演させていただいたバラエティ番組がレギュラー化して凄く嬉しいです。まだデビューしたばかりの僕を起用してくださったスタッフの皆さんや、いつも観てくださるファンの皆さん、二階堂高嗣さんや松井ケムリさんなど沢山の方々に支えてもらっています。ありがとうございます。勘は鋭い方です。そして、ひらめきもあります。沢山の方々に楽しんでもらえるように精一杯頑張りますので、お楽しみにしててね！」と言葉を寄せた。
『ニカゲーム』は、テレビ朝日にて10月1日より毎週水曜25時58分放送。
