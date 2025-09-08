まとまりのあるツヤ髪へ。バルクオム初のマルチヘアオイルは爽やかな香りがポイント！

メンズスキンケアブランドのBULK HOMME（バルクオム）から、ブランド史上初となるヘアオイルが新登場！

植物の恵みを凝縮したマルチオイル処方の「THE HAIR OIL」（2420円）は髪にツヤとまとまりを与えるだけでなく、バルクオムで人気のフローラルフルーティの香りが特徴。髪が揺れるたびに気分を爽やかにしてくれます。

ヘアオイルというとベタつきがちなイメージがあるかもしれませんが「THE HAIR OIL」はテクスチャが濃密でありながら重くなく、ベタつき感はほぼゼロ。自然な毛束感を演出しながらしっかりと髪を保湿してくれます。

ドライヤーの熱や紫外線から髪を守るコーティング効果も兼ね備えており、スタイリング前にも仕上げにも使える万能タイプ。髪の傷みが気になる人にもうってつけです。

また、手に残ったオイルは洗い流さずにスキンケアにも活用可能。乾燥が気になる手元やひじに塗れば、そのまましっとり保湿ケアが完了！ 外出先でのケアにも嬉しいマルチユース設計なので、外出先やトラベルシーンでも役立ちそう。

バルクオムの象徴ともいえるフローラルフルーティの香り付きなので、レモンやピーチの爽やかな甘みからジャスミンやローズといったフローラル、そしてムスクとアンバーのウッディな余韻へと変化していく香りがまるで香水のように楽しめます。髪が揺れるたびにふわりと香る、主張しすぎないさりげなさがポイント！

環境負荷の高いシリコンや鉱物油は使用せず、オレイン酸やリノール酸を豊富に含む15種のオイルを独自にブレンド。また、髪のしなやかさやまとまりに関係するとされる不飽和脂肪酸を豊富に含んでおり、ツヤ不足や乾燥の気になる大人の髪に最適です。

「THE HAIR OIL」は9月13日より全国のバラエティショップやドラッグストアにて、9月25日よりバルクオム公式オンラインストアやAmazon、楽天市場にて発売予定。そのほか、全国のLOFT各店では先行販売がスタートしています。

>> BULK HOMME

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆化粧品会社が本気で作ったら、ドライヤーが“潤す道具”になった件

◆乾かしながらヘアセット完了!? フェスティノの新型ドライヤーは“タイパ”アップが図れちゃう！

◆センサーで風の温度を自動調整！ダイソンの賢いヘアドライヤーで日々のスタイリングを快適に