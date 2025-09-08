明石家さんまさん（70）が7日、大阪の魅力を発信するスペシャルフェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 ＠大阪・関西万博』に登場。歌手のMISIAさんや和田アキ子さんら豪華アーティストが集結し、会場を盛り上げました。

楽曲『さんま DE サンバ』が流れる中、チケットを手に入れた幸運なファン1万1000人の前に、バンドメンバーが登場。続いて、さんまさんの「こんにちは〜！」の声で、1曲目『世界の国からこんにちは』がスタートしました。

フェスでは、さんまさんだけではなく、他の出演者たちもパフォーマンスしました。海原ともこさん（53）とRockon Social Clubは、MISIAさんの『傷だらけの王者』を披露。ともこさんはMISIAさんを思わせる真っ白の衣装で登場し、1番を歌い上げると、なんとMISIAさん本人がステージに登場。会場から大歓声が起こる中、その歌声を響かせます。続いて、Rockon Social Club、ジミー大西さん（61）、ナインティナイン・岡村隆史さん（55）、 EXITはウルフルズの 『ええねん 』を披露。その後、さんまさんを呼び込むと名曲『アミダばばあの唄』をパフォーマンスするなど、会場を盛り上げました。

■MISIA、和田アキ子、浅田美代子、Little Glee Monsterらが出演

続いては、『大阪』をテーマにした名曲を披露する『大阪メドレー』。ビビアン・スーさん（50）たちが、欧陽菲菲さんの『雨の御堂筋』や、やしきたかじんさんの『やっぱ好きやねん』などを披露。さんまさんと浅田美代子さんは、岡千秋さんと都はるみさんの『浪花恋しぐれ』を着物姿で歌い上げました。さらに、MISIAさんも上田正樹さんの『悲しい色やね』や、Little Glee Monsterとコラボし、DREAMS COME TRUEの『大阪LOVER』をパフォーマンス。

そして、会場を夕日が照らす頃には、和田アキ子さんがステージに登場。和田さんは「さんまの古希のお祝いということで来させてもらいました」と話し、『あの鐘を鳴らすのはあなた』を歌い上げました。

フェスの最後には、さんまさんが「暑い中、本当にありがとうございました！」 と会場へ呼びかけ、「この機会を与えていただいて、ありがとうございました！ またどこかで！ よろしくお願いします！」と挨拶。さらに、「がんばります！ 皆さんもがんばってください！ 大阪！ どうもありがとうございました！」と感謝を伝えました。