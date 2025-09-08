大泉洋、“気持ちよく仕事ができる”女優を明かす「楽しくみんなでいられるように…」

9月7日、日本テレビ系『おしゃれクリップ』に、吉田羊が出演。また、プライベートでも仲が良いという大泉洋がVTR出演し、吉田のエピソードを語った。

VTR中、大泉は吉田の素顔について、「クールで？大人っぽい？ちゃんちゃらおかしい。あの人はね、現場ではクラスにいるお調子者ですよ」と切り出すと、「ずっと、ごっこをしかけてくるんですよ。こないだもドラマがありましたけど、そこで延々と現場にやってきたエキストラの方を演じてらっしゃるんですよ」「遊んでいるうちに『もうテスト行きます』みたいな感じで、ちょっと助監督にイラッとされてる。『大泉、吉田、やめろ話！』みたいな、そういう2人になっちゃう」とコメント。

その上で、「ご本人もどうなんですかね、人を喜ばせるのが、恐らくお好きなんじゃないでしょうか」「本当に楽しくみんなでいられるようにだとか、クランクアップとかで自分の現場がなかったりしても来てくれたりとかね、気持ちよく仕事ができますよね、あの方がいるとね」「まあ、若干ふざけすぎて、もうちょっと芝居に集中させてほしい時もありますけど、吉田羊さんとずっとお仕事をしてたいと私なんかは思いますね」と話していた。