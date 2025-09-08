アパホテルネットワークとして全国最大の1010ホテル13万9621室（建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む）を展開するアパホテルは、ホテル事業において、ティーケーピーとフランチャイズ契約を締結し、アパホテル〈大分駅前〉を12月3日に開業する。開業に先立ち、9月4日からアパ直（公式サイト・アパアプリ）での宿泊予約受付を開始した。



「ロビー」

アパホテル〈大分駅前〉は、東九州を代表するターミナル駅である「大分駅」徒歩1分の駅前立地で、全255室の客室はシングルルーム、ダブルルーム、ツインルームといった標準客室のほか、デラックスツインルーム、バリアフリールームなど様々な部屋タイプを用意。隣り合う客室を繋げて最大4名で利用できるコネクティングルームも設け、高品質・高機能・環境対応型をアパホテルの理念とする「新都市型ホテル」の最新仕様としている。



左から：客室 （ダブル）、客室 （デラックスツイン）

1階には地元食材を活かしたティーケーピー直営レストラン、最上階には大浴殿・露天風呂、屋上には大分市街を一望できるルーフトップバーを設置し、滞在そのものを楽しめるホテルづくりを目指す。



左から：客室 （コネクトルーム）、大浴殿

開業を記念して、12月31日まで「開業記念素泊まりプラン」を公式サイト・アパアプリで販売。シングルルーム（1名利用）6000円から（税サ込）、ダブルルーム（2名利用）7000円から（税サ込）、ツインルーム（2名利用）8500円から（税サ込）で予約可能となっている。

大分県内のアパホテルは、運営中のアパホテル〈別府駅前〉（全177室・2022年4月開業）を含め、2棟432室となる。

［ホテル概要］

ホテル名：アパホテル〈大分駅前〉（ホテル No.399）

所在地：大分県大分市金池町1丁目1番地1

アクセス：JR日豊本線、久大本線、豊肥本線「大分駅」徒歩1分

構造／規模：鉄骨造／12階地下1階建

客室一例：255室（全室禁煙）

シングルルーム、ダブルルーム、ツインルーム、デラックスツインルーム、バリアフリールーム

館内施設：1階 レストラン、12階 大浴殿・露天風呂、最上階 ルーフトップバー

アパホテル＝https://www.apahotel.com

ティーケーピー＝https://www.tkp.jp