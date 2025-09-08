「フランクフルトでの任務に燃えている」堂安律の森保J早期離脱に独メディア見解「レバークーゼン戦に万全の状態で臨みたいと考えている」
日本サッカー協会は９月８日、フランクフルトに所属するMF堂安律が、アメリカ遠征中の日本代表から離脱することを発表。理由は所属クラブ事情のためとしている。
27歳MFは、現地９月６日のメキシコ代表戦(０−０)に右のウイングバックで先発して81分までプレー。９日に行なわれるアメリカ戦での「10番」の不在は、日本にとって小さくない痛手だ。
この発表を受けて、ドイツ大手紙『Bild』は、「堂安が代表チームを早期離脱」と見出しを打ち、「この決断はフランクフルトのすべての人々を喜ばせる」と伝えた。
また、フランクフルトの担当記者であるクリストファー・ミシェル氏は自身のXで、「ドウアンは、フランクフルトでの任務に燃えている。彼は日本代表を離れ、（12日の）レバークーゼン戦に万全のコンディションで臨みたいと考えている。なんて力強い決意だ」との見解を示している。
今夏にフライブルクからフランクフルトに加入した堂安は、ここまで公式戦３戦４発と絶好調。開幕２連勝でブンデス２位につけるチームの貴重な戦力となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
