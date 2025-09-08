伊藤園は、飲用を通じて改めて自分と向き合い、また人とつながるきっかけを願って、“静岡茶発祥の地”と呼ばれる静岡県足久保産の茶葉を瓶にボトリングした特別な緑茶飲料「瓶 お〜いお茶 ASHIKUBO」を、9月4日にオンラインショップ「TEA SHOP ITOEN」で発売した（数量限定）。また同製品は、湖池屋とコラボレーションし、単品ではすでに完売したポテトチップスとともに楽しめるセット「日本が誇る最高クラスのマリアージュセット」を、数量限定で販売を開始する。

足久保は「静岡茶発祥の地」と呼ばれ、鎌倉時代に中国から茶の種子を持ち帰った僧侶・聖一国師がその栽培を始めたと伝えられている。足久保は両側を山に囲まれた地形のため、東向きの茶畑には朝陽が、西向きには夕陽が降り注ぎ、全体として日照時間は短め。早朝には朝霞が立ち込める気候が特徴で、この独特の環境が茶葉に豊かな甘みと力強い旨みを育む要因となっている。

「瓶 お〜いお茶 ASHIKUBO」は、“静岡茶発祥の地”と呼ばれる静岡県足久保産の茶葉を100％使用し、素材の魅力を引き出すこだわりの製法により丁寧に仕上げた瓶入りの緑茶飲料。足久保茶は、甘く華やかな香りと力強い旨みが特長となっている。パッケージは足久保の山並みをモチーフに、黒を基調とした高級感のあるデザインを採用した。

また同製品は、株式会社湖池屋が販売する強い旨みが特長のポテトチップス「湖池屋ボンノット ロレーヌの岩塩」とともに楽しめるセット「日本が誇る最高クラスのマリアージュセット」を限定販売する。

これまでも同社は、特別な時間に寄り添う緑茶飲料「瓶 お〜いお茶」シリーズ（同製品は、人々の特別な時間に寄り添う緑茶飲料「瓶 お〜いお茶」シリーズ第4弾）を昨年5月から数量限定で展開し、好評を得てきた。今後も、最も身近な日本のお茶として愛される「お〜いお茶」を提供し続けるため、時代とともに多様化する消費者のニーズに迅速に対応し、老若男女問わず共感してもらえるブランドを提案していく。

今回、国産じゃがいもにこだわり、ポテトチップスの新たな付加価値を追求し続ける湖池屋と同社の思いが共鳴し、「瓶 お〜いお茶 ASHIKUBO」と単品ではすでに完売した「湖池屋ボンノット ロレーヌの岩塩」が楽しめるセット「日本が誇る最高クラスのマリアージュセット」を、数量限定で販売を開始する。甘く華やかな香りと力強い旨みが特長のお茶、強い旨みのポテトチップスが一体となり、贅沢なひとときを届ける。

［小売価格］

瓶 お〜いお茶 ASHIKUBO：2700円

日本が誇る最高クラスのマリアージュセット：4980円 ※送料別

（すべて税込）

［発売日］

瓶 お〜いお茶 ASHIKUBO：9月4日（木）

日本が誇る最高クラスのマリアージュセット：9月4日（木）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp

湖池屋＝https://koike-ya.com