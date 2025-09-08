

「72g こつぶっこ ビターキャラメル風味」

亀田製菓は、「72g こつぶっこ ビターキャラメル風味」（以下、「こつぶっこ ビターキャラメル風味」）を全国のスーパーマーケットで9月8日から発売する。さらに、9月上旬から順次、レギュラー商品「100g こつぶっこ」と、外出や友達とのシェアにも便利な「60g こつぶっこ4連」の商品パッケージをリニューアル発売する。

「こつぶっこ」ブランドは、1982年の発売以来、40年以上にわたり消費者に愛されているロングセラー商品。近年、大人向けのフレーバー展開を拡充したことで消費者の層が広がっており、昨年度は2021年度対比でブランド売上高218％と右肩上がりに成長している（出典：インテージ SRI＋（全業態）こつぶっこブランド 推計販売規模金額）。今回、第2フレーバーとして「こつぶっこ ビターキャラメル風味」を新発売する。一昨年9月と昨年9月に期間限定で発売をしたところ、SNSを中心に消費者から「期間限定は惜しい」という声が多数寄せられたため、満を持していつでも買い求められる定番商品として発売する。

「こつぶっこ ビターキャラメル風味」は、生地を揚げて特製のキャラメル風味の蜜で味付けした後、ざらめをコーティングする「二段階味付け」で絶妙な甘じょっぱさを実現している。また、隠し味として「たまり醤油」と「コーヒー粉末」を使用している。たまり醤油がキャラメルのコクを引き出し、コーヒー粉末がコーヒーに合うビターな味わいに仕上げている。ほっと一息つくコーヒータイムのおともにもぴったりとなっている。

［小売価格］216円前後（税込）

［発売日］9月8日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp