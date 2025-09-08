旅の目的地にしたいと思う「長野県の道の駅」ランキング！ 2位「オアシスおぶせ」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中で立ち寄るだけでなく、目的地そのものになる道の駅が全国各地に増えています。地域の食や文化、自然を丸ごと体験できる施設は、ドライブや観光の楽しみを広げてくれる存在です。
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜4日の期間、全国10〜60代の男女237人を対象に、「道の駅（旅の目的）に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「長野県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ドッグランもあり、愛犬も一緒に楽しむことができるから」（40代女性／神奈川県）、「栗ご飯が食べられるし、お土産も買えて、広い公園でゆっくりできる。果物も農産物直売所で買える」（50代女性／長野県）、「小布施の栗が有名だから」（50代男性／群馬県）、「お蕎麦も栗も楽しみたいのでぴったり！パーキングからも入り易い」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「標高が高くて北アルプスの景色が美しい」（40代女性／福島県）、「高原からのパノラマ景色が圧巻で、ドライブの目的地としてぴったり。美術館もあり、景色とアートを一緒に楽しめるのがいい」（30代女性／秋田県）、「日本で一番標高の高い場所にあることで有名だからです」（50代男性／兵庫県）、「360度の絶景を楽しめる展望テラスからは、白馬三山や浅間山などを望むことができます」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
