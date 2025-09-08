「自分がなぜこんなに大変なことをしているのか」長谷川京子のストイックな姿に反響「京子さん強いな」
俳優の長谷川京子さんは9月7日、自身のInstagramを更新。ストイックなトレーニング姿を公開しました。
【写真】長谷川京子のトレーニング姿
コメントでは、「頑張ってる京子さん素敵ですね」「ずっと私の憧れの女性です」「京子さんを目指してがんばりたい!!」「こういう日々の積み重ねが京子さんの美しさの秘訣なんですね」「京子さん強いな」「たぶんどっかでいいことあります」「励みになります」「モチベ上がります！」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「モチベ上がります！」長谷川さんは「自分がなぜこんなに大変なことをしているのか、時に分からなくなります」とつづり、1本の動画と1枚の写真を載せています。スポーツブラとブラウンのレギンス姿でトレーニングに励む様子です。手にはケトルベルを持ち、後ろ足の甲を小さなエクササイズボールに乗せることで、体幹や下半身を効果的に鍛えているよう。長谷川さんの無駄のない引き締まった体のラインが一層際立っています。
「いつまでこうやって腕を組んでくれるのか」自身のInstagramでモデルショットやプライベートなどの姿をたびたび公開している長谷川さん。1日には「いつまでこうやって腕を組んでくれるのか」と、娘と撮影したプライベートショットを披露していました。興味のある人はぜひチェックしてくださいね。
