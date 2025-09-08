ABEMA人気バラエティー番組「パーラーカチ盛りABEMA店」が5日に配信された。番組冒頭で大物芸能人から大きなお祝いの花輪が届いたことを報告した。

同番組は“パチンコ店”を舞台にしたパチンコ・パチスロバラエティー。番組ではパーラー設定のため、見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光の森田哲矢、東ブクロの3人が社員で、瀧山あかねアナがバイトという役を務めている、

番組冒頭のスタジオには大きなお祝いの花輪が届いていた。瀧山アナが「1周年ということで大きなお花が届きました」と紹介した。

盛山は「誰が届いたの！？」と幕を外すと、「祝 1周年 和田アキ子」の文字が書かれていた。出演陣は「マジでアッコさんから届いたんですか！？」と大きく驚くと、テロップでも「本当にアッコさんからいただきました」と流れた。

和田は同番組の初回ゲストでパチンコ実践をしている。盛山が「ありがとうございます。またロケも行ってもらいたいですね」と感謝を伝えた。すると森田は「ロケにも行ってもらいたいですし、俺も“アッコにおまかせ！”に呼んでください」とアピール。盛山は「違うアピールをしないでください」とツッコミを入れて笑いに変えた。