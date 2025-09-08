石破首相の辞任表明から一夜明け、ポスト石破レースが早くもスタートしています。立候補について問われた小泉農林水産相は、「党の一致結束に対して何ができるのか考えて判断をしたい」と述べました。

◇

石破首相の辞任表明から一夜明けた8日。

ポスト石破のひとりで、前回の総裁選では3位だった小泉農水相が午後、記者団の取材に応じました。

小泉農水相

「（Q.石破首相退任の受け止めを）党の分裂を招いてはならないと、そういった判断だと。そのことに対しては敬意を表したいと思います」

石破首相の判断に、敬意と感謝の意を示した小泉農水相。

小泉農水相

「（Q.小泉大臣としては総裁選に出馬する意思はあるか）私はいま石破首相が退任を表明された直後ですから、とにかく党の分裂が修復するように、一致結束をできる環境を作るのが大事だと、そういったお話を申し上げてきたので、党の一致結束に対して、自分が何ができるのか、これを考えて今後判断をしたい」

明言を避けましたが、前回の小泉陣営の幹部は「本人はやる気十分」と話しています。

◇

石破首相

「この度、私は自由民主党総裁の職を辞することと致しました」

7日に首相を辞任する意向を表明した石破首相。

8日、山口県で講演したこの人は…

自民党・麻生最高顧問

「きのう、石破総理大臣がやめられるという、総裁を辞任するという話になるとは思ってなかったんですけど、どうせ言うならもう少し早くから言ってくれりゃ良かったのに」

◇

ポスト石破レース。早速、動きが出ています。

前回の総裁選で、石破首相に次ぐ2位だった高市前経済安保担当相。

8日は姿を見せませんでしたが、側近議員の一人によると…

高市氏の側近議員

「高市さんは総裁選に出る。今は陣営づくりなど、立候補にむけた調整をしていて、準備が整えば正式に発表する」

立候補すれば、保守層を中心に支持を集めるとみられる高市氏。ただ、連立を組む与党・公明党からは高市氏を念頭においてか、こんな発言も。

公明党・斉藤代表

「公明党としては、連立政権を組むのであれば保守中道路線、私たちの理念にあった方でなければ、当然これは連立政権組むわけにはいきませんので」

保守的な政策に偏りすぎる総裁とは、「連立を組むわけにはいかない」とけん制したのです。

◇

早くも、思惑が交錯するなか、8日、真っ先に立候補の意向を表明したのが…

茂木前幹事長

「党や政府で、様々な経験をさせていただいた私の全てを、この国にささげたい。その役割を私に担わせていただきたい」

前回6位だった茂木前幹事長。

週内にも正式な立候補会見をひらき、党再建や野党との連携のあり方などについて、説明する方針です。

さらに、前回4位の林官房長官も立候補を検討する考えを表明しました。

林官房長官

「前回も一緒に戦った仲間の皆さんいらっしゃるので、よく相談をしたい」

◇

そうした中、前回5位だった小林鷹之元経済安保担当相が8日、「news every.」に出演。

――小林議員は仲間と相談したいとおっしゃっていますが、ずばり出馬されるでしょうか。

小林元経済安保担当相

「日本再生という大きな目標のために、今、自民党がやはり一つにまとまらなければいけない状況。そのために私自身が、どういう役割を果たすことができるのか。仲間と相談するとともに、自分自身、熟考していきたいと考えています」

――物価高対策について、国民が多く支持した野党が掲げた減税というのは、政策の協議の流れの中ではありとお考えか。

小林元経済安保担当相

「減税の論議についても聖域なく、誠実に野党の方としっかりと協議をしていく、そうした姿勢が必要なんだろうと受け止めています」

◇

国会では、衆参ともに与党が過半数割れとなるなか迎える今回の総裁選。

争点について、ある自民党議員は…

自民党議員

「亀裂が入った党を立て直せる人物が求められる」

別のベテラン議員

「政策実現のために、野党との交渉力がある候補者がふさわしい」

党幹部によりますと、総裁選は、党員投票を含めたいわゆる「フルスペック」で行い、投開票は、来月4日に行うことで最終調整しています。