¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç£³¿Í¤Î½°±¡µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ö¤é²¼¤¬¤ê²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°Ý¿·¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¼éÅçÀµ½°±¡µÄ°÷¡¢ÀÆÌÚÉð»Ö½°±¡µÄ°÷¡¢°¤Éô¹°¼ù½°±¡µÄ°÷¤Î£³¿Í¤¬Î¥ÅÞÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£³»á¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼éÅç»á¤ÏÎ¥ÅÞÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ý¿·¤òàÊÝ¼éÀ¯ÅÞá¤ÈÄêµÁ¤·¤¿Æ£ÅÄ»á¤ÎÈ¯¸À¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï£³»á¤ÎÎ¥ÅÞÆÏ¤Ë´Ø¤·¤ÆÂçºåÉÜÄ£¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö£±½µ´ÖÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅÞ¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿Æ£ÅÄ»á¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É»ä¤âµÈÂ¼ÂåÉ½¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤ÆÆ±¤¸ÏÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊµÈÂ¼»á¤È¡ËÆ±¤¸»×¤¤¡£¼éÅçµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï»ÔµÄ²ñ¤ÇÆ±´ü¡£¤È¤â¤ËÅÔ¹½ÁÛ¤Ë·üÌ¿¤Ë¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Ãç´Ö¡¢Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹¤âÎòÇ¤¤·¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°ÖÎ±¤·¤¿¤¤¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÎ¥ÅÞÆÏ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï¡Ö£±½µ´Ö¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î·è°Õ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅÞ¤È¤·¤Æ¡ÊÎ¥ÅÞÆÏ¤Î¡Ë¤¢¤Ä¤«¤¤¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸å¡¢¡ÖµóÅÞ°ìÃ×ÂÎÀ©¡×¡ÖÅÞÆâÍ»ÏÂ¡×¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¡£º£²ó¡¢£³¿Í¤¬Î¥ÅÞÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïà¿·ÂÎÀ©á¤Ø¤ÎÉÔËþ¤äÈ¿È¯¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢ÅÞÀª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¡ÖÃç´Ö¤¬¸º¤ë¡¢Î¥Ã¦¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊý¿Ë¤ËÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¹¹ÔÉô¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç»×¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡ØÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤â¡ÊÇÏ¾ìÂÎÀ©¤Ç¡Ë¼¹¹ÔÉô¤ò¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤âÉ½¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¿¥¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤Ç°ã¤¦Æ»¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¤Ç¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤ò»Ï¤á°ÖÎ±¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£±¿Í¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·èÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È»ä¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
