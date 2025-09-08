ONE OR EIGHT、全米音楽授賞式「VMA」レッドカーペットに“学ラン”姿で登場 日本人グループ初の快挙
【モデルプレス＝2025/09/08】8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHTが9月7日（※ニューヨーク現地時間）、年間の最も優れたミュージックビデオやアーティストを決定する全米の音楽授賞式「MTV Video Music Awards（以下、VMA）」に出席。同授賞式のレッドカーペットに、日本人グループとして初登場した。
【写真】ONE OR EIGHT、“学ラン”姿でレッドカーペット登場
MTVとCBSで初めて同時放送された同授賞式。ニューヨークのUBSアリーナでは、マライア・キャリー、レディー・ガガ、サブリナ・カーペンター、テイト・マクレー、KATSEYEら、ブレイク中のスターから世界的な大御所まで多彩なアーティストがステージを彩り、盛り上がりを見せた。
そんな中、日本人グループ初となるレッドカーペットに登場したのが、海外で注目度を急速に高めているONE OR EIGHT。彼らは日本独自のスタイルである“学ラン”姿で登場し、校則に縛られながらも自らの手で制服を改造して個性を表現する“改造学生服”文化から着想を得た衣装を披露した。そこには、世界に挑みながらも日本のアイデンティティを大切にし、自らの文化を発信していこうとする強い意志が込められていた。
これまでONE OR EIGHTは、リアーナの名曲を史上初公式サンプリングした「DSTM」で米国ラジオチャート「Mediabase Top 40」に日本人ボーイズグループとして初のランクインを達成。米大手レーベルAtlantic Music Groupとのグローバル契約を結ぶなど、海外でのキャリアを着実に築いてきた。さらに「DSTM」「365」で韓国の音楽番組に2作連続出演、デビューからわずか1年で世界6カ国でのファンミーティングを実施するなど、グローバル展開を加速させている。
今回の「VMA」レッドカーペット出演は、そうした挑戦の成果を示す一歩。世界のファンに向けて存在感をさらに強めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ONE OR EIGHT、“学ラン”姿でレッドカーペット登場
◆ONE OR EIGHT「VMA」“学ラン”姿で登場
MTVとCBSで初めて同時放送された同授賞式。ニューヨークのUBSアリーナでは、マライア・キャリー、レディー・ガガ、サブリナ・カーペンター、テイト・マクレー、KATSEYEら、ブレイク中のスターから世界的な大御所まで多彩なアーティストがステージを彩り、盛り上がりを見せた。
これまでONE OR EIGHTは、リアーナの名曲を史上初公式サンプリングした「DSTM」で米国ラジオチャート「Mediabase Top 40」に日本人ボーイズグループとして初のランクインを達成。米大手レーベルAtlantic Music Groupとのグローバル契約を結ぶなど、海外でのキャリアを着実に築いてきた。さらに「DSTM」「365」で韓国の音楽番組に2作連続出演、デビューからわずか1年で世界6カ国でのファンミーティングを実施するなど、グローバル展開を加速させている。
今回の「VMA」レッドカーペット出演は、そうした挑戦の成果を示す一歩。世界のファンに向けて存在感をさらに強めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】