【Chloé】20年ぶりに復活♡ 懐かしくて新しい「パディントンバッグ」がこの冬、登場！
Chloé（クロエ）のパディントンバッグが20年ぶりにこの冬、復活！そこで今回は、Chloéの新作ハンドバッグ＆ファーキーチャームをご紹介します。エッセンスは忠実に守りながら、デザインが進化しているので、懐かしくて新しい新感覚を味わえるのです♡
PADDINGTON
懐かしくて新しいChloéのパディントンがカムバック
2005年に登場したパディントンバッグが20年ぶりにこの冬、 復活します。
パドロックモチーフや、 ソフトでゆったりとしたシルエットに乗馬のディテールなど、 エッセンスは忠実に守りながら、デザインが進化して再登場！
2000年代を感じさせるキーチャームをつければ、 ハイ完璧♡
Item ハンドバッグ＆ファーキーチャーム
洗いのかかったレザーを使用したバッグはヴィンテージなムード満点。
Photograph_Mana Hayashi
Item ファーキーチャー ム
ずっしりとした長さのあるファーが高級感を漂わせる。
Photograph_Mana Hayashi
Ray編集部 副編集長 小田和希子