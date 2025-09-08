【Chloé】20年ぶりに復活♡ 懐かしくて新しい「パディントンバッグ」がこの冬、登場！

Chloé（クロエ）のパディントンバッグが20年ぶりにこの冬、復活！そこで今回は、Chloéの新作ハンドバッグ＆ファーキーチャームをご紹介します。エッセンスは忠実に守りながら、デザインが進化しているので、懐かしくて新しい新感覚を味わえるのです♡

PADDINGTON

懐かしくて新しいChloéのパディントンがカムバック

2005年に登場したパディントンバッグが20年ぶりにこの冬、 復活します。

パドロックモチーフや、 ソフトでゆったりとしたシルエットに乗馬のディテールなど、 エッセンスは忠実に守りながら、デザインが進化して再登場！

2000年代を感じさせるキーチャームをつければ、 ハイ完璧♡

Item ハンドバッグ＆ファーキーチャーム

洗いのかかったレザーを使用したバッグはヴィンテージなムード満点。

ハンドバッグ（18×36×18僉398,200円、ファーキーチャーム 122,100円／ともにクロエ（クロエ カスタマーリレーションズ）

Photograph_Mana Hayashi

Item ファーキーチャー ム

ずっしりとした長さのあるファーが高級感を漂わせる。

ファーキーチャーム 122,100円／クロエ（クロエ カスタマーリレーションズ）

Photograph_Mana Hayashi

Ray編集部 副編集長 小田和希子