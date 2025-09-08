日産「“新型”エクストレイル」発表！ 全長4.7mの正統派“タフギア”仕様「ロッククリーク」が凄い！ 画期的「防水シート」でアウトドアもOKです！ 新“カスタムカー”の特徴とは

「タフギア」イメージ全開の「ロッククリーク」とは？

2025年8月21日に日産が発表した、ミドルサイズSUVの新型「エクストレイル」マイナーチェンジモデル。

この新型エクストレイルには、「ロッククリーク」と呼ばれるカスタムモデルが新たに設定されています。

【画像】超カッコイイ！ これが「新型エクストレイル 正統タフ仕様」です！ 画像で見る（30枚以上）

いったい、どのようなモデルなのでしょうか。

日産「エクストレイル ロッククリーク」

エクストレイルは2000年に登場。ミドルサイズSUVのなかでも、ラフに使えるアウトドア派のモデルとして支持されます。

現行型は4代目で2022年7月に登場。先代エクストレイルで与えられた都会派のスタイリングを高めるとともに、上質さもプラスし、プレミアムSUVとしてのキャラクターを強めています。

パワートレインは全車が1.5リッター可変圧縮比エンジン「VCターボ」を搭載するハイブリッド「e-POWER」を採用。4WDモデルでは電動四輪制御技術「e-4ORCE」を採用し、走行性能を高めています。

先進機能は最新の全方位運転支援「360°セーフティアシスト」や「プロパイロット」を搭載。安全性能と運転時の負担軽減を実現しました。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1840mm×全高1720mm、ホイールベースは2705mmです。

そして今回、現行型の登場から3年を経て、マイナーチェンジモデルが登場しました。

マイナーチェンジされた新型エクストレイルでは、内外装のデザイン変更に加え、Google搭載の「Nissan Connectインフォテインメントシステム」の採用や「3Dビュー」機能と「インビジブルフードビュー」機能を搭載した「インテリジェント アラウンドビューモニター」を採用。

日産としては国内初となる機能装備の追加が行われています。

また、ロッククリーク（ROCK CREEK）と呼ばれるカスタムモデルが新たに設定されたのも大きなトピックです。

日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）が手掛けるロッククリークは、エクストレイルの「X e-4ORCE」グレードをベースに、タフギアのイメージをさらに高めたモデルです。

エクステリアはブラックを基調に、溶岩をイメージした「ラバレッド」のアクセントを配した専用パーツにより、SUVとしての存在感や力強さがより強調されています。

具体的には、3スロットシルバー＆ロックマークエンボス付きのフロントグリル、グロスブラック＆ラバレッドアクセントのフロントバンパー、ブラックルーフレール、ラバレッドアクセント付き専用19インチホイールといったパーツがエクステリアを引き締めています。

さらに、ブラック＆ラバレッドのエンブレムやグロスブラックのドアミラーも目をひきます。

インテリアでも、ラバレッドアクセントを施したロッククリーク専用デザインの防水シートや、ラバレッドアクセントのステアリング、インストパッド、センターコンソールボックス、ドアアームレストなどがベースモデルとの違いを際立たせています。

ボディカラーは、専用色の「キャニオンベージュ／スーパーブラック」のツートンカラーをはじめ、「プリズムホワイト／スーパーブラック」「ステルスグレー／スーパーブラック」「プリズムホワイト」「ダイヤモンドブラック」「カーディナルレッド」「ダークメタルグレー」の全7種類が設定されています。

ラインナップは2列シート仕様と3列シート仕様が用意されており、価格（消費税込）は2列シート仕様が475万6400円、3列シート仕様が488万6200円となっています。

またロッククリークには、同じタイミングで発売されたディーラーオプションである「SOTOASOBIパッケージ」を装着することで、タフギアのイメージをより高めることが可能です。

このSOTOASOBIパッケージは、ボンネットを艶消しブラックとするプロテクションシールドと、タフブラックのフェンダーガーニッシュから構成され、取付費込みの価格は23万2155円。

※ ※ ※

なお、ロッククリークを含む新型エクストレイルは2025年9月18日に発売される予定です。