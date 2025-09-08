J3の松本山雅FCとAC長野パルセイロは共にアウェーでの一戦。



いずれも一時追いついたものの敗れ、順位を下げています。



■松本山雅FC

ここまで3戦連続でドローと勝ち星をつかみきれていない松本山雅FCはアウェーで 2位の栃木シティと対戦しました。



リーグ2番目の得点数を誇る栃木を相手に、前半は打ち合いの展開となります。





まずは前半18分。中盤からのパスでサイドを駆け上がった樋口のクロスを最後は菊井が上手く合わせて山雅が先制します。しかしその直後、自陣でのミスからボールを奪われると失点し、同点とされます。さらにわずか2分後またもやゴール前でボールを奪われると一度は大内が止めますがこぼれ球を決められ逆転を許します。それでも27分には縦パスを受けて前を向いた菊井のボールのこぼれ球を野々村が決めて追いつきます。後半に入ると耐える展開が続きますが「後半15分」コーナーキックから失点。逆転負けを喫した山雅。順位を一つ下げ「12位」としています。次節は今月13日ホームで沼津と対戦します。■AC長野パルセイロ一方、前節で連敗を3で止めたものの、残留争いから抜け出すためにも勝ち点を積み上げたいAC長野パルセイロ。アウェーで相模原と対戦しました。前半一進一退の攻防が続く中、松原のファインセーブなどで粘り強く守りチャンスをうかがう展開となります。両者無得点で折り返した後半10分。相手のシュートを松原が止めたかに思われましたがラインを割ってゴールの判定。先制を許します。それでも後半22分には途中出場の藤川が上手くためを作りながらのクロス。忽那のシュートのこぼれ球を進が決めて同点とします。それでも後半40分。相手にボールを奪われカウンターを受けるとシュートは一度大野が体で止めますが押し込まれ失点。チームは5試合勝ちなしで順位を下げ、JFLとの入れ替え戦の可能性がある「19位」となっています。次節は「13日」ホームで鳥取と対戦します。