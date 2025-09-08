阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）が8日、「ほっと関西」（月〜金曜後6・10、ローカル）に出演。今季目覚ましい活躍を見せた佐藤輝明内野手（26）について語った。

現在36本塁打で2位に大差をつけてトップ、打点でも89打点でトップの佐藤輝。進行アナウンサーに「佐藤選手は覚醒したと言われてますが、いかがですか？」と振られると、岡田氏は「覚醒と言うか…。やっと自分の能力を出せたなって思います」とピシャリ。

「もともとホームランを打てるパワーというかね、距離っていうか。もともとプロ入った時からあるわけですから。普通というか、当たり前だと思いますね。ここまで打てるようになったではなく、やっと本来の力が出せた」と説明した。

共演者が「どこまで記録が伸びるか期待してしまう」とコメントすると、「いやいや、もう優勝決まったから。打たなくてももう本塁打王決まりじゃないですか」と岡田節で断言。「これから0本でも決まりなんで、今年はクライマックス以降に打てばいい。これで打たんかったらまた言われますからね」と続け、笑いを誘った。

さらに満面の笑みで「もうね、これから打たなくっても絶対ね、2番手は来ないですよ。クライマックスに取っといた方がいい」と重ねた。