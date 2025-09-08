9月6日放送のABEMA「給与明細」では、セクシー女優が集結するアジア最大級の成人國際万博「TRE」に潜入調査した。

【映像】人気セクシー女優が回っている様子（実際の映像）

台湾で年に1度開催される成人國際万博「TRE」は、2017年から開催し、昨年の来場者数は20万人以上。日本の人気セクシー女優たちを一同に招待している。今回、今年4月にデビューしたばかりの新人セクシー女優・浜辺やよいが潜入調査した。

イベント当日、浜辺はメインステージ付近の人が集まっている場所に向かうと、「なんだこれは…回ってる！」と驚愕。これは今回の目玉「女神降臨」、通称かき氷タイムだ。時間告知なしの不定期開催イベントで、水着姿の人気女優たちが、回転寿司のように回りながらポーズを決める。それを撮影し、熱狂する台湾のファンたち。

この異様な光景に、浜辺は「すごいなあ。でも、ちょっと恥ずかしいかも」と語る。実際に参加した女優たちに聞いてみると、未歩ななは「やっぱり嬉しい。人がめちゃくちゃ集まってるところで、『私が来ましたよ』って、人気女優になった気持ち」、瀬戸環奈は「台湾の方もすごい気合入ってて、『ファンの人 vs 私の愛』みたいな。せっかく台湾に来てるんだから、全部見せなきゃダメっしょ」、竹内有紀は「回転寿司のネタの気分。サーモンみたいな気持ち。どうしてもカメラを向けられちゃうと、かわいくというよりも、どの部位の筋肉見せようかなって思っちゃう」、蒼いぶきは「人がすごかった。距離感も近いから正直大変」と答えた。