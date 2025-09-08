ルイ·ヴィトンの新作ブーツ登場♡旅の伝統を受け継ぐラグジュアリーな一足

ルイ·ヴィトンから、メゾンの旅の伝統にインスパイアされた新作ブーツが登場しました。トランクのハンドルを模したモノグラム·キャンバスのストラップや、LVサークルのアクセサリーをあしらったデザインが印象的。上質なレザーと洗練されたシルエットが織りなす3モデルは、装いをよりエレガントに格上げしてくれるラグジュアリーな一足です。

ルイ·ヴィトン「レガシー アンクルブーツ」

「レガシー アンクルブーツ」は、トランクのハンドルを想わせるモノグラム·キャンバスのストラップを配した、クラシカルかつモダンなデザイン。

ハイヒールとポインテッドトウに加え、メタルスタッズのディテールが洗練された印象をプラスします。

素材はプレーンカーフレザーとスエードカーフレザーの2種類。ヒールは8.5cmで、価格は266,200円（税込）です。

しなやかな美しさ「レガシー ブーツ」

「レガシー ブーツ」は、スムースレザーのしなやかなラインが際立つ一足。ポインテッドトウと8.5cmのハイヒールがスタイルを美しく引き立てます。

モノグラム·キャンバスのストラップをアクセントに、クラシックな装いからドレススタイルまで幅広く活躍。

素材はプレーンカーフレザー、価格は303,600円（税込）で、まさに永く愛せる定番アイテムです。

個性を放つ「6AM ブーツ」

「6AM ブーツ」は、チューブラー製法による滑らかな仕立てが魅力。ポインテッドトウに、LVサークルのアクセサリーを添えたベルト風ストラップが存在感を放ちます。

低めの5.5cmヒールには「Louis Vuitton」シグネチャーの刻印を施し、歩くたびに上品な輝きを演出。素材はプレーンカーフレザー、価格は332,200円（税込）です。

新作ブーツで輝く冬のスタイルを♡

ルイ·ヴィトンの新作ブーツは、伝統とエレガンスを融合した逸品ぞろい。

日常を特別に変えてくれる「レガシー アンクルブーツ」「レガシー ブーツ」「6AM ブーツ」は、どれも女性らしい足元を叶えてくれます。

自分らしいスタイルに合わせて、お気に入りの一足を見つけてみてはいかがでしょうか♪