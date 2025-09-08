＜70代で未経験！？＞「明日はわが身」と夫は言うけど…。重大なミス発覚⇒限界ッ！【第3話まんが】
私（フクシマナツキ、40代）は2児の母。新卒入社したメーカーで正社員として働いています。夫（スバル、40代）とは違う会社です。私の勤め先は人手不足が続いており、年齢に関係なく積極的に採用しています。最近は初めて70代のパートさん（ヨシムラ）を採用しました。私はヨシムラさんの教育係になりましたが、ヨシムラさんは一向に仕事を覚えず、年齢を理由に開き直る状況です。しかも私が上司（アベ課長、50代）に相談すると、解雇は難しいと言われてしまいました。
私は夫にヨシムラさんのことを愚痴ります。夫は「上司から直接キツく言ってもらえないの？ それか本人にももっと強く言ってみたら？」と言います。しかし、ヨシムラさんの場合、ヘタしたらパワハラと言ってきそうでこわいです。そういうところは機転がきく感じの人なので。すると夫は「じゃあ私が辞めます！ って言ってみたら？」と、言うのです。
これまで私なりにちゃんと教えてきたし、上司にも相談しました。教育係を別の人にできないかとお願いもしたけど、ムリだった……もう八方塞がりなのです。夫の言う「明日は我が身」というのもわからなくはないけれど、仕事は慈善事業ではないのです。夫に愚痴を聞いてもらって多少スッキリしたものの、解決はしません。そしてその翌日……ヨシムラさんがやらかしてくれたのです。
私は夫にヨシムラさんの愚痴をこぼしました。ヨシムラさんは仕事を覚えないうえ、年齢を理由に反省する様子もありません。私が上司に相談しても「教育係の責任もある」と返され、打つ手がない状況に私のストレスは膨らむ一方です。
夫は「辞める覚悟で上司に迫ってみたら」と提案しましたが、私はそんな賭けをしたくありません。
翌日、私がヨシムラさんの重大なミスを指摘して声を荒げると、悪びれる様子もなく「私は未来のフクシマさん」と返されました。もうガマンの限界です。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
私は夫にヨシムラさんのことを愚痴ります。夫は「上司から直接キツく言ってもらえないの？ それか本人にももっと強く言ってみたら？」と言います。しかし、ヨシムラさんの場合、ヘタしたらパワハラと言ってきそうでこわいです。そういうところは機転がきく感じの人なので。すると夫は「じゃあ私が辞めます！ って言ってみたら？」と、言うのです。
これまで私なりにちゃんと教えてきたし、上司にも相談しました。教育係を別の人にできないかとお願いもしたけど、ムリだった……もう八方塞がりなのです。夫の言う「明日は我が身」というのもわからなくはないけれど、仕事は慈善事業ではないのです。夫に愚痴を聞いてもらって多少スッキリしたものの、解決はしません。そしてその翌日……ヨシムラさんがやらかしてくれたのです。
私は夫にヨシムラさんの愚痴をこぼしました。ヨシムラさんは仕事を覚えないうえ、年齢を理由に反省する様子もありません。私が上司に相談しても「教育係の責任もある」と返され、打つ手がない状況に私のストレスは膨らむ一方です。
夫は「辞める覚悟で上司に迫ってみたら」と提案しましたが、私はそんな賭けをしたくありません。
翌日、私がヨシムラさんの重大なミスを指摘して声を荒げると、悪びれる様子もなく「私は未来のフクシマさん」と返されました。もうガマンの限界です。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙