関東甲信地方では、８日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、８日夜遅くにかけてと９日午後は落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線が本州付近に停滞しています。関東甲信地方では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や日中の気温上昇の影響で、大気の状態が不安定となっており、局地的に激しい雨が降っています。

前線は９日にかけて本州付近に停滞するため、８日夜遅くにかけてと９日午後は、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

関東甲信地方では、８日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

８日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 ６０ミリ

甲信地方 ６０ミリ



［防災事項］

関東甲信地方では、８日夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、８日夜遅くにかけてと９日午後は、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

