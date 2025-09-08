俳優の吉沢亮さん（31）主演の映画『国宝』が、公開から94日間で興行収入133億円を突破したことを8日、配給元の東宝が発表しました。さらに、2026年に北米でも公開がされることが決定しました。

映画『国宝』は、作家・吉田修一さんの同名小説が原作。任侠の一門に生まれながらも歌舞伎の世界に飛び込み、芸の道に青春をささげ、芝居だけに生きてきた主人公の喜久雄が、その命をかけてなお、見果てぬ夢を追い求めていく壮大な物語。吉沢さんが立花喜久雄を演じ、横浜流星さん（28）が喜久雄の親友でありライバルとなる梨園の御曹司・大垣俊介を演じています。

邦画実写としては22年ぶりに興行収入100億円を突破する快挙を果たした、映画『国宝』。6月の公開から94日間で観客動員数は946万人、興行収入は133億円を突破しました。歴代の興行収入ランキング（興行通信社調べ）では、邦画実写において、2003年公開の映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』（173.5億円）に次ぐ第2位の記録となっています。

さらに、今作は釜山国際映画祭や、トロント国際映画祭への出品が決定しており、2026年初頭には北米で公開されることも発表されました。