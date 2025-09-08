６日のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」では、「爆笑！トレード物語」前編が放送された。

巨人フロントで編成などにも携わった岡崎郁氏が出演。「山川穂高のトレード交渉が破談」とド級ネタが紹介されると、「ええーっ！？」と声が上がり、浜田雅功が「え、えっ、岡崎さん、と、と、獲りに行こうと？」と驚いた。

岡崎氏は２軍監督時代に、まだ２軍選手だった当時西武の山川穂高選手を見て「すごいバッターだな」と思っていたと説明。編成担当に就いた２０１６年、「すぐＧＭに、山川獲ったほうがいいですよと言ったことがあります」と明かした。

獲得に動いたというが、西武側が要求してきた選手を「ジャイアンツが出せなくて、破談になったとは聞きましたけどね」と明かした。

山川はその年の後半から１軍で活躍し、１８年に本塁打王に。岡崎氏は「さすがだなと思いました」と語り「僕の見る目が」と笑わせた。

「獲れていれば凄かったです」と語り、「誰とというのが、すごく大事。選手の格というものがありますから」と語った。