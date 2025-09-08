お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサー、ゆりにゃ（25）をめぐる一連の騒動について言及した。

ゆりにゃは8月1日、自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」の元メンバー天宮しゅな（19）とパートナーの「たいちくん」こと齊藤太一氏の不貞行為騒動について「当人同士に確認を取ったところ、内容は概ね事実であることがわかりました」と報告。齊藤氏との絶縁を宣言した。

齊藤氏は同28日にXで、天宮との不貞行為騒動をめぐって「本件に関連し、私は『交際関係に準ずる親密な関係性が存在していた』『当該行為は不同意性交に該当し得ない』との趣旨の発言を行いましたが、これらは事実関係と齟話を生じさせる不適切な表現であり、結果として被害を申告された女性の名誉と心情を一層害するものでした」と謝罪。「被害女性の陳述は概ね客観的状況と整合的と解されます。このような認識・発言に至ったことは、全て私の認識の甘さと浅慮に起因するものであり、弁解の余地は一切ございません」とつづった。

その後、齊藤氏は同月31日午後に「タトゥー勝手に彫ってごめんね」と書き出し、ゆりにゃの本名とみられる「YURIKA」と腕に彫られたタトゥーの写真を公開し、自身の思いを投稿。ゆりにゃは齊藤氏の当該投稿を引用する形でストーリーズを更新し「バケモノめ。ゆりかを失った現実と共に 一生苦しみなさい。お前は、100倍にして ゆりかのお金を返しなさい」と反応していた。

粗品は一連の騒動を説明した上で、鉄板フレーズの「ただぁ！」を発射。「おもろいけど、全員誰やねん！」と大声でツッコミを入れた。続けて「なんやねん、これ。起きてること、おもろいけど。全員誰やねん！ この距離感がイッチバンおもろいねん！ よう分からん誰か知らんインフルエンサーたちがワーってやって泥沼になってケンカしてる、みたいな。これが一番おもろいねん」と主張した。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。